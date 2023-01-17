https://ria.ru/20230117/kontakty-1845359126.html
В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19
Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19, но специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:30
2023-01-17T08:30
2023-01-17T08:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19, но специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."От китайской стороны не поступало обращений в адрес РФ с просьбой оказать содействие в борьбе с COVID-19. Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Ведется регулярный обмен информацией по циркулирующим штаммам", - говорится в сообщении.Уровень взаимодействия и налаженный обмен данными позволяют не вводить ограничений для граждан, выезжающих из Китая, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасную категорию.
https://ria.ru/20230117/pekin-1845355469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Китай, Россия
В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, что контактируют с коллегами из Китая по штаммам коронавируса
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19, но специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"От китайской стороны не поступало обращений в адрес РФ с просьбой оказать содействие в борьбе с COVID-19. Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Ведется регулярный обмен информацией по циркулирующим штаммам", - говорится в сообщении.
Уровень взаимодействия и налаженный обмен данными позволяют не вводить ограничений для граждан, выезжающих из Китая, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасную категорию.