https://ria.ru/20230117/kontakty-1845359126.html

В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2023

В Роспотребнадзоре рассказали о контактах с коллегами из Китая по COVID-19

Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19, но специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:30

2023-01-17T08:30

2023-01-17T08:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19, но специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."От китайской стороны не поступало обращений в адрес РФ с просьбой оказать содействие в борьбе с COVID-19. Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Ведется регулярный обмен информацией по циркулирующим штаммам", - говорится в сообщении.Уровень взаимодействия и налаженный обмен данными позволяют не вводить ограничений для граждан, выезжающих из Китая, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасную категорию.

https://ria.ru/20230117/pekin-1845355469.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, россия