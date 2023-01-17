https://ria.ru/20230117/kleveta-1845504877.html

Вице-мэр Новосибирска предстанет перед судом по делу о клевете

Вице-мэр Новосибирска предстанет перед судом по делу о клевете - РИА Новости, 17.01.2023

Вице-мэр Новосибирска предстанет перед судом по делу о клевете

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вице-мэра Артема Скатова, обвиняемого в клевете... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:24

2023-01-17T15:24

2023-01-17T15:24

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вице-мэра Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Заместитель мэра в июле этого года заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе Дмитрия Савельева о клевете. Сначала Скатов был свидетелем по делу, однако позже его адвокат сообщил, что вице-мэр стал подозреваемым. Чиновник расценил уголовное дело как провокацию и политическое давление. Правоохранительные органы, как и представитель Савельева, дело не комментируют. "Заместитель прокурора Октябрьского района города Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя мэра города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета)", - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. По данным ведомства, у вице-мэра в силу исполнения своих должностных обязанностей, связанных с информационной политикой, "на почве неприязненных отношений к ранее знакомому потерпевшему", в феврале 2022 года возник преступный умысел на клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, подрывающих его репутацию. "Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать "негативную" информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района Новосибирска.

https://ria.ru/20230117/sud-1845428483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, дмитрий савельев, новосибирск, госдума рф, россия, новосибирская область