https://ria.ru/20230117/kladbische-1845493730.html

Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа прокомментировала ситуацию с русским кладбищем

Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа прокомментировала ситуацию с русским кладбищем - РИА Новости, 17.01.2023

Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа прокомментировала ситуацию с русским кладбищем

Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа, комментируя ситуацию вокруг одноименного русского кладбища, заявила РИА Новости, что конфликт не может быть... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:52

2023-01-17T14:52

2023-01-17T15:31

иван бунин

рудольф нуреев

франция

россия

париж

в мире

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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа, комментируя ситуацию вокруг одноименного русского кладбища, заявила РИА Новости, что конфликт не может быть предлогом для подрыва долга памяти к умершим, вне зависимости от их национальности. Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников. В посольстве РФ во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти заявили, что обеспечат сохранность и содержание русских могил. "(Конфликт - ред.) никогда не будет предлогом для подрыва долга памяти и уважения к умершим, независимо от их национальности", - сказали в пресс-службе мэрии. Там напомнили, что в 2018 году по инициативе Российского дома науки и культуры в Париже были налажены контакты для восстановления запущенных или заброшенных на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа русских могил. Городские власти отметили, что, несмотря на временную приостановку сотрудничества, "устойчивость этих проектов не ставится под сомнение ни городом, ни Российским домом науки и культуры". Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронены около 15 тысяч русских эмигрантов.

https://ria.ru/20230117/sen-zhenevev-de-bua-1845456261.html

https://ria.ru/20230116/kladbische-1845178636.html

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россия

париж

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иван бунин, рудольф нуреев, франция, россия, париж, в мире