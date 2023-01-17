14:52 17.01.2023 (обновлено: 15:31 17.01.2023)
Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа прокомментировала ситуацию с русским кладбищем
Мэрия во Франции о русском кладбище: конфликт не будет предлогом для подрыва долга памяти
Православный храм на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа, комментируя ситуацию вокруг одноименного русского кладбища, заявила РИА Новости, что конфликт не может быть предлогом для подрыва долга памяти к умершим, вне зависимости от их национальности.
Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников. В посольстве РФ во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти заявили, что обеспечат сохранность и содержание русских могил.
"(Конфликт - ред.) никогда не будет предлогом для подрыва долга памяти и уважения к умершим, независимо от их национальности", - сказали в пресс-службе мэрии.
Там напомнили, что в 2018 году по инициативе Российского дома науки и культуры в Париже были налажены контакты для восстановления запущенных или заброшенных на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа русских могил.
Городские власти отметили, что, несмотря на временную приостановку сотрудничества, "устойчивость этих проектов не ставится под сомнение ни городом, ни Российским домом науки и культуры".
Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронены около 15 тысяч русских эмигрантов.