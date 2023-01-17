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Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/kino-1845436221.html
Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле
Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле - РИА Новости, 17.01.2023
Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле
Московский международный кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля 2023 года, следует из данных представленных на сайте смотра. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:35
2023-01-17T16:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
московский международный кинофестиваль
никита михалков
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Московский международный кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля 2023 года, следует из данных представленных на сайте смотра.Также пресс-служба проекта сообщила о начале приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах. К участию принимаются картины, производство которых завершилось до 1 мая 2022 года. Подать заявки можно до 17 февраля включительно.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года смотр начал проводиться регулярно.Президент фестиваля – Никита Михалков.В прошлом году ММКФ проходил с 26 августа по 2 сентября. Победителем стала иранская лента "Без предварительных договоренностей".
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новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, никита михалков
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль, Никита Михалков
13:35 17.01.2023 (обновлено: 16:26 17.01.2023)
 
Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле

Московский международный кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГлавный приз 43-го Московского международного кинофестиваля "Серебряный святой Георгий"
Главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля Серебряный святой Георгий - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Московский международный кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля 2023 года, следует из данных представленных на сайте смотра.
Также пресс-служба проекта сообщила о начале приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах. К участию принимаются картины, производство которых завершилось до 1 мая 2022 года. Подать заявки можно до 17 февраля включительно.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года смотр начал проводиться регулярно.
Президент фестиваля – Никита Михалков.
В прошлом году ММКФ проходил с 26 августа по 2 сентября. Победителем стала иранская лента "Без предварительных договоренностей".
Кадр из фильма Вызов
16 января, 18:49Культура
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМосковский международный кинофестивальНикита Михалков
 
 
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