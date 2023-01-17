https://ria.ru/20230117/kazaki-1845567307.html

Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО

Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО - РИА Новости, 17.01.2023

Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО

В конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебный центр. Заместитель губернатора Краснодарского края,атаман... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:10

2023-01-17T18:10

2023-01-17T18:10

российское казачество

российское казачество

кубанское казачье войско

россия

александр власов

краснодарский край

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебный центр. Заместитель губернатора Краснодарского края,атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал о процессе подготовки казаков-добровольцев и уникальности специального учебного центра "Кубань".Подготовка для всехОпытные инструкторы учебного центра ведут подготовку казаков-добровольцев к участию в СВО. Бойцы изучают тактико-специальную подготовку (то есть обучаются действиям в бою) и ее различные направления, минно-взрывное дело, активно занимаются технической и стрелковой подготовкой, изучают использование как воздушных, так и наземных беспилотных аппаратов, и все то, что необходимо для успешного ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, сообщил Власов.Атаман Кубанского войска Александр Власов также рассказал, как добровольцы попадают в центр: казаку необходимо обратиться к атаману первичного (хуторского, станичного или городского) казачьего общества, в котором он состоит, чтобы попасть в списки желающих пройти обучение. Когда начинается набор, добровольцев привозят в центр подготовки, где им выдается форма и необходимая экипировка для выполнения боевых задач."Если добровольцем казачьей бригады “Кубань” решил стать не казак, то процесс немного усложняется. Для начала в центре "Кубань" необходимо принять присягу казака и пополнить ряды Кубанского казачьего войска", – подчеркнул Власов.Тонкости военного дела"Добровольцев делят по принципу: есть боевой опыт или нет. К тем, у кого нет боевого опыта, требования другие. Но вместе с тем азы ведения боевых действий проходят все – от простых до сложных. Как правило, те, у кого есть боевой опыт, усваивают программу подготовки быстрее", – рассказал инструктор специального учебного центра "Кубань" Кубанского казачьего войска с позывным Еж.Процесс обучения занимает от двух недель до двух месяцев – все зависит от опыта бойца."Меня научили оказанию первой медицинской помощи, азам инженерной подготовки, дали практику ведения огня из стрелкового оружия различных типов. Также я прошел практику как одиночного действия в бою, так и в составе "двойки", "тройки", отделения", – рассказал казак-доброволец с позывным Малой, который сейчас занимается в центре.Атаман Кубанского войска подчеркнул, что подготовка ведется казаками-инструкторами, имеющими большой боевой опыт."Центры имеют все необходимое оснащение для подготовки к участию в специальной военной операции", – подытожил Власов.Филиалы "Кубани"Центр "Кубань" и программа их подготовки успели себя зарекомендовать. Уже в декабре открылись филиалы первого в России казачьего учебно-тренировочного центра в Самарской области и Республике Адыгея.В Майкопе приоритетно проводятся занятия по работе с беспилотниками: добровольцы учатся как управлению, так и изготовлению летательных аппаратов. В Самарской области центр базируется на территории военного полигона, где инструкторы проводят занятия для мобилизованных по различным военным дисциплинам.В 2023 году открыть филиал казачьего учебно-тренировочного центра планируют и в Подмосковье.

https://ria.ru/20221124/kazaki-1833985394.html

https://ria.ru/20221130/kazaki-1835264432.html

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, кубанское казачье войско, россия, александр власов, краснодарский край