https://ria.ru/20230117/kazaki-1845567307.html
Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО
Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО - РИА Новости, 17.01.2023
Кубанские казаки готовят добровольцев и мобилизованных к участию в СВО
В конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебный центр. Заместитель губернатора Краснодарского края,атаман... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:10
2023-01-17T18:10
2023-01-17T18:10
российское казачество
российское казачество
кубанское казачье войско
россия
александр власов
краснодарский край
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебный центр. Заместитель губернатора Краснодарского края,атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал о процессе подготовки казаков-добровольцев и уникальности специального учебного центра "Кубань".Подготовка для всехОпытные инструкторы учебного центра ведут подготовку казаков-добровольцев к участию в СВО. Бойцы изучают тактико-специальную подготовку (то есть обучаются действиям в бою) и ее различные направления, минно-взрывное дело, активно занимаются технической и стрелковой подготовкой, изучают использование как воздушных, так и наземных беспилотных аппаратов, и все то, что необходимо для успешного ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, сообщил Власов.Атаман Кубанского войска Александр Власов также рассказал, как добровольцы попадают в центр: казаку необходимо обратиться к атаману первичного (хуторского, станичного или городского) казачьего общества, в котором он состоит, чтобы попасть в списки желающих пройти обучение. Когда начинается набор, добровольцев привозят в центр подготовки, где им выдается форма и необходимая экипировка для выполнения боевых задач."Если добровольцем казачьей бригады “Кубань” решил стать не казак, то процесс немного усложняется. Для начала в центре "Кубань" необходимо принять присягу казака и пополнить ряды Кубанского казачьего войска", – подчеркнул Власов.Тонкости военного дела"Добровольцев делят по принципу: есть боевой опыт или нет. К тем, у кого нет боевого опыта, требования другие. Но вместе с тем азы ведения боевых действий проходят все – от простых до сложных. Как правило, те, у кого есть боевой опыт, усваивают программу подготовки быстрее", – рассказал инструктор специального учебного центра "Кубань" Кубанского казачьего войска с позывным Еж.Процесс обучения занимает от двух недель до двух месяцев – все зависит от опыта бойца."Меня научили оказанию первой медицинской помощи, азам инженерной подготовки, дали практику ведения огня из стрелкового оружия различных типов. Также я прошел практику как одиночного действия в бою, так и в составе "двойки", "тройки", отделения", – рассказал казак-доброволец с позывным Малой, который сейчас занимается в центре.Атаман Кубанского войска подчеркнул, что подготовка ведется казаками-инструкторами, имеющими большой боевой опыт."Центры имеют все необходимое оснащение для подготовки к участию в специальной военной операции", – подытожил Власов.Филиалы "Кубани"Центр "Кубань" и программа их подготовки успели себя зарекомендовать. Уже в декабре открылись филиалы первого в России казачьего учебно-тренировочного центра в Самарской области и Республике Адыгея.В Майкопе приоритетно проводятся занятия по работе с беспилотниками: добровольцы учатся как управлению, так и изготовлению летательных аппаратов. В Самарской области центр базируется на территории военного полигона, где инструкторы проводят занятия для мобилизованных по различным военным дисциплинам.В 2023 году открыть филиал казачьего учебно-тренировочного центра планируют и в Подмосковье.
https://ria.ru/20221124/kazaki-1833985394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, кубанское казачье войско, россия, александр власов, краснодарский край
Российское казачество, Российское казачество, Кубанское казачье войско, Россия, Александр Власов, Краснодарский край
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебный центр. Заместитель губернатора Краснодарского края,атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал о процессе подготовки казаков-добровольцев и уникальности специального учебного центра "Кубань".
Опытные инструкторы учебного центра ведут подготовку казаков-добровольцев к участию в СВО. Бойцы изучают тактико-специальную подготовку (то есть обучаются действиям в бою) и ее различные направления, минно-взрывное дело, активно занимаются технической и стрелковой подготовкой, изучают использование как воздушных, так и наземных беспилотных аппаратов, и все то, что необходимо для успешного ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, сообщил Власов.
Атаман Кубанского войска Александр Власов также рассказал, как добровольцы попадают в центр: казаку необходимо обратиться к атаману первичного (хуторского, станичного или городского) казачьего общества, в котором он состоит, чтобы попасть в списки желающих пройти обучение. Когда начинается набор, добровольцев привозят в центр подготовки, где им выдается форма и необходимая экипировка для выполнения боевых задач.
"Если добровольцем казачьей бригады “Кубань” решил стать не казак, то процесс немного усложняется. Для начала в центре "Кубань" необходимо принять присягу казака и пополнить ряды Кубанского казачьего войска", – подчеркнул Власов.
"Добровольцев делят по принципу: есть боевой опыт или нет. К тем, у кого нет боевого опыта, требования другие. Но вместе с тем азы ведения боевых действий проходят все – от простых до сложных. Как правило, те, у кого есть боевой опыт, усваивают программу подготовки быстрее", – рассказал инструктор специального учебного центра "Кубань" Кубанского казачьего войска с позывным Еж.
Процесс обучения занимает от двух недель до двух месяцев – все зависит от опыта бойца.
"Меня научили оказанию первой медицинской помощи, азам инженерной подготовки, дали практику ведения огня из стрелкового оружия различных типов. Также я прошел практику как одиночного действия в бою, так и в составе "двойки", "тройки", отделения", – рассказал казак-доброволец с позывным Малой, который сейчас занимается в центре.
Атаман Кубанского войска подчеркнул, что подготовка ведется казаками-инструкторами, имеющими большой боевой опыт.
"Центры имеют все необходимое оснащение для подготовки к участию в специальной военной операции", – подытожил Власов.
Центр "Кубань" и программа их подготовки успели себя зарекомендовать. Уже в декабре открылись филиалы первого в России казачьего учебно-тренировочного центра в Самарской области и Республике Адыгея.
В Майкопе приоритетно проводятся занятия по работе с беспилотниками: добровольцы учатся как управлению, так и изготовлению летательных аппаратов. В Самарской области центр базируется на территории военного полигона, где инструкторы проводят занятия для мобилизованных по различным военным дисциплинам.
"В нашем филиале в Самаре мы готовим мобилизованных. Есть большая заинтересованность командиров местных подразделений, поэтому там был открыт филиал, где свою работу проводят опытные казаки-инструкторы совместно с военными", – сообщил Александр Власов.
В 2023 году открыть филиал казачьего учебно-тренировочного центра планируют и в Подмосковье.