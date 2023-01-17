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План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин
План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023
План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин
План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе есть запрос на многополярность, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:20
2023-01-17T12:20
2023-01-17T12:32
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вячеслав володин
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе есть запрос на многополярность, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе существует запрос на многополярность и справедливое мироустройство. Наши подходы к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и на взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он на пленарном заседании во вторник.В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия.Первое заседание весенней сессии началось с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. В повестку внесен законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития России совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза – лично президенту.Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
https://ria.ru/20221219/mnogopolyarnost-1839838616.html
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вашингтон (штат), брюссель, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф
Вашингтон (штат), Брюссель, Политика, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
12:20 17.01.2023 (обновлено: 12:32 17.01.2023)
План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин
Володин заявил, что план Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился