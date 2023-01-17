https://ria.ru/20230117/izolyatsiya-1845410346.html

План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин

План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023

План Запада по изоляции России провалился, заявил Володин

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе есть запрос на многополярность, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:20

2023-01-17T12:20

2023-01-17T12:32

вашингтон (штат)

брюссель

политика

вячеслав володин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе есть запрос на многополярность, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе существует запрос на многополярность и справедливое мироустройство. Наши подходы к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и на взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он на пленарном заседании во вторник.В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия.Первое заседание весенней сессии началось с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. В повестку внесен законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития России совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза – лично президенту.Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.

https://ria.ru/20221219/mnogopolyarnost-1839838616.html

https://ria.ru/20221231/putin-1842641958.html

вашингтон (штат)

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), брюссель, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф