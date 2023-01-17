https://ria.ru/20230117/izobreteniya-1845266515.html

Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков

Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков - РИА Новости, 17.01.2023

Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков

Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:00

2023-01-17T08:00

2023-01-17T11:25

культура

бенджамин франклин

юрий гагарин (космонавт)

сша

европа

краснодарский край

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА Новости во Всемирный день детских изобретений.Шрифт БрайляСистема записи текста для незрячих сегодня используется везде — в лифтах, отелях, на парковках, даже на коробочках с лекарствами нанесены выпуклые точки, которые складываются в слова. Изобрел этот шрифт сын французского сапожника Луи Брайль. В три года он получил травму и к пяти годам совершенно ослеп. В десять лет поступил в Парижский институт для слепых, где познакомился с книгами, напечатанными рельефно-линейным шрифтом. Однако таких было мало — ученикам приходилось воспринимать информацию на слух.Луи узнал о "ночной азбуке", придуманной его соотечественником Шарлем Барбье. Военные прокалывали в картоне отверстия и читали по ним с помощью прикосновений в темноте. В 15 лет Брайль разработал на этой основе собственную систему.Ласты для плаванияЛасты сконструировал в 12 лет американец Бенджамин Франклин, ставший впоследствии политиком и ученым. Он родился в 1706-м 17 января — теперь это День детских изобретений. В семье, кроме него, было еще 16 детей. Денег не хватало, поэтому Бенджамин работал с десяти лет. Он сам выучил несколько европейских языков, изучал электричество и уже взрослым изобрел громоотвод.Фруктовый ледМороженое на палочке делали исключительно из молока до 1905 года. Но однажды 11-летний Фрэнк Эпперсон забыл на крыльце стакан с газировкой и трубочкой. Ночью напиток замерз и превратился в особый фруктовый десерт.В 1920-х повзрослевший Эпперсон запатентовал изобретение и зарегистрировал торговую марку Рopsicle, которая действует и поныне.Спортивный батутСтрого говоря, батут был еще у эскимосов: они крепили шкуры моржей и прыгали. Это был не спорт — скорее, развлечение и способ согреться на морозе. С XIX века батутом пользовались циркачи. Но современный спортивный придумал Джордж Ниссен. Ему было тогда 15. На созданном им тренажере готовили летчиков, а позднее — космонавтов. В том числе Юрия Гагарина.Водные лыжиЧто на лыжах можно кататься не только по снегу, в голову взрослым не приходило. А 18-летний Ральф Самуэльсон в 1922-м встал на деревянной доске на воду. Он экспериментировал с формой и размерами, добиваясь оптимального сочетания. Но изобретение не запатентовал. Это сделал Фред Уолер. Тем не менее в 1965-м историческая справедливость восторжествовала — Самуэльсону вернули приоритет.Новая космическая теорияЮный вундеркинд Андрей Хлопин из Краснодарского края стал свидетелем падения метеорита и заинтересовался космосом. К десяти годам он выдвинул несколько научных гипотез: об образовании пояса астероидов, возможной планете Фаэтон, природе Тунгусского метеорита. И объяснил происхождение так называемых серебристых облаков, которые светятся по ночам: на большой высоте влага превращается в кристаллы льда — и те отражают свет. За это школьника внесли в Книгу рекордов Гиннесса.Умная подушкаЖитель Башкортостана Искандар Вагапов в шестом классе придумал самую удобную и полезную в истории человечества подушку. Его изделие измеряет давление, температуру, влажность, освещенность. И обеспечивает хороший сон, конечно. Искандар просто поместил в ортопедическую подушку соответствующие датчики. На это его вдохновила не только робототехника, которой он занимался в кружке, но и стремление к экономии: в магазинах дорого — легче сделать самостоятельно.Щетка для космонавтовВ 2011-м семиклассник из Москвы Дмитрий Резников разработал электрическую зубную щетку. Причем космическую. Это небольшое устройство с тремя кнопками, в котором паста сама появляется и исчезает, а вода вообще не нужна. Единственный минус — требуется специальная паста.Как у них это получается?В современном мире взрослые все чаще интересуются детскими "выдумками". Американов отмечает, что в России есть множество программ поддержки — от вузовских олимпиад до межрегиональных выездных мероприятий.Значит, детских изобретений будет больше.

https://ria.ru/20230116/personazhi-1844693735.html

сша

европа

краснодарский край

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

бенджамин франклин, юрий гагарин (космонавт), сша, европа, краснодарский край, высшая школа экономики (вшэ)