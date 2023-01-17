Рейтинг@Mail.ru
Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230117/izobreteniya-1845266515.html
Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков
Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков - РИА Новости, 17.01.2023
Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков
Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:00
2023-01-17T11:25
культура
бенджамин франклин
юрий гагарин (космонавт)
сша
европа
краснодарский край
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112854/79/1128547949_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_85497bcd2731551aeb4b539df2c654d7.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА Новости во Всемирный день детских изобретений.Шрифт БрайляСистема записи текста для незрячих сегодня используется везде — в лифтах, отелях, на парковках, даже на коробочках с лекарствами нанесены выпуклые точки, которые складываются в слова. Изобрел этот шрифт сын французского сапожника Луи Брайль. В три года он получил травму и к пяти годам совершенно ослеп. В десять лет поступил в Парижский институт для слепых, где познакомился с книгами, напечатанными рельефно-линейным шрифтом. Однако таких было мало — ученикам приходилось воспринимать информацию на слух.Луи узнал о "ночной азбуке", придуманной его соотечественником Шарлем Барбье. Военные прокалывали в картоне отверстия и читали по ним с помощью прикосновений в темноте. В 15 лет Брайль разработал на этой основе собственную систему.Ласты для плаванияЛасты сконструировал в 12 лет американец Бенджамин Франклин, ставший впоследствии политиком и ученым. Он родился в 1706-м 17 января — теперь это День детских изобретений. В семье, кроме него, было еще 16 детей. Денег не хватало, поэтому Бенджамин работал с десяти лет. Он сам выучил несколько европейских языков, изучал электричество и уже взрослым изобрел громоотвод.Фруктовый ледМороженое на палочке делали исключительно из молока до 1905 года. Но однажды 11-летний Фрэнк Эпперсон забыл на крыльце стакан с газировкой и трубочкой. Ночью напиток замерз и превратился в особый фруктовый десерт.В 1920-х повзрослевший Эпперсон запатентовал изобретение и зарегистрировал торговую марку Рopsicle, которая действует и поныне.Спортивный батутСтрого говоря, батут был еще у эскимосов: они крепили шкуры моржей и прыгали. Это был не спорт — скорее, развлечение и способ согреться на морозе. С XIX века батутом пользовались циркачи. Но современный спортивный придумал Джордж Ниссен. Ему было тогда 15. На созданном им тренажере готовили летчиков, а позднее — космонавтов. В том числе Юрия Гагарина.Водные лыжиЧто на лыжах можно кататься не только по снегу, в голову взрослым не приходило. А 18-летний Ральф Самуэльсон в 1922-м встал на деревянной доске на воду. Он экспериментировал с формой и размерами, добиваясь оптимального сочетания. Но изобретение не запатентовал. Это сделал Фред Уолер. Тем не менее в 1965-м историческая справедливость восторжествовала — Самуэльсону вернули приоритет.Новая космическая теорияЮный вундеркинд Андрей Хлопин из Краснодарского края стал свидетелем падения метеорита и заинтересовался космосом. К десяти годам он выдвинул несколько научных гипотез: об образовании пояса астероидов, возможной планете Фаэтон, природе Тунгусского метеорита. И объяснил происхождение так называемых серебристых облаков, которые светятся по ночам: на большой высоте влага превращается в кристаллы льда — и те отражают свет. За это школьника внесли в Книгу рекордов Гиннесса.Умная подушкаЖитель Башкортостана Искандар Вагапов в шестом классе придумал самую удобную и полезную в истории человечества подушку. Его изделие измеряет давление, температуру, влажность, освещенность. И обеспечивает хороший сон, конечно. Искандар просто поместил в ортопедическую подушку соответствующие датчики. На это его вдохновила не только робототехника, которой он занимался в кружке, но и стремление к экономии: в магазинах дорого — легче сделать самостоятельно.Щетка для космонавтовВ 2011-м семиклассник из Москвы Дмитрий Резников разработал электрическую зубную щетку. Причем космическую. Это небольшое устройство с тремя кнопками, в котором паста сама появляется и исчезает, а вода вообще не нужна. Единственный минус — требуется специальная паста.Как у них это получается?В современном мире взрослые все чаще интересуются детскими "выдумками". Американов отмечает, что в России есть множество программ поддержки — от вузовских олимпиад до межрегиональных выездных мероприятий.Значит, детских изобретений будет больше.
https://ria.ru/20230116/personazhi-1844693735.html
сша
европа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112854/79/1128547949_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_f7087a7e0cbc39986fe49ccecfd7a10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бенджамин франклин, юрий гагарин (космонавт), сша, европа, краснодарский край, высшая школа экономики (вшэ)
Культура, Бенджамин Франклин, Юрий Гагарин (космонавт), США, Европа, Краснодарский край, Высшая школа экономики (ВШЭ)
08:00 17.01.2023 (обновлено: 11:25 17.01.2023)
 

Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБатут
Батут - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА Новости во Всемирный день детских изобретений.

Шрифт Брайля

Система записи текста для незрячих сегодня используется везде — в лифтах, отелях, на парковках, даже на коробочках с лекарствами нанесены выпуклые точки, которые складываются в слова. Изобрел этот шрифт сын французского сапожника Луи Брайль. В три года он получил травму и к пяти годам совершенно ослеп. В десять лет поступил в Парижский институт для слепых, где познакомился с книгами, напечатанными рельефно-линейным шрифтом. Однако таких было мало — ученикам приходилось воспринимать информацию на слух.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкНезрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
Незрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Незрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
Луи узнал о "ночной азбуке", придуманной его соотечественником Шарлем Барбье. Военные прокалывали в картоне отверстия и читали по ним с помощью прикосновений в темноте. В 15 лет Брайль разработал на этой основе собственную систему.

Ласты для плавания

Ласты сконструировал в 12 лет американец Бенджамин Франклин, ставший впоследствии политиком и ученым. Он родился в 1706-м 17 января — теперь это День детских изобретений.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЛасты для плавания
Ласты для плавания - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Ласты для плавания
В семье, кроме него, было еще 16 детей. Денег не хватало, поэтому Бенджамин работал с десяти лет. Он сам выучил несколько европейских языков, изучал электричество и уже взрослым изобрел громоотвод.

Фруктовый лед

Мороженое на палочке делали исключительно из молока до 1905 года. Но однажды 11-летний Фрэнк Эпперсон забыл на крыльце стакан с газировкой и трубочкой. Ночью напиток замерз и превратился в особый фруктовый десерт.
CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon popsМороженое "фруктовый лед"
Мороженое Фруктовый лед - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon pops
Мороженое "фруктовый лед"
В 1920-х повзрослевший Эпперсон запатентовал изобретение и зарегистрировал торговую марку Рopsicle, которая действует и поныне.

Спортивный батут

Строго говоря, батут был еще у эскимосов: они крепили шкуры моржей и прыгали. Это был не спорт — скорее, развлечение и способ согреться на морозе. С XIX века батутом пользовались циркачи. Но современный спортивный придумал Джордж Ниссен.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБатут
Батут - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Батут
Ему было тогда 15. На созданном им тренажере готовили летчиков, а позднее — космонавтов. В том числе Юрия Гагарина.

Водные лыжи

Что на лыжах можно кататься не только по снегу, в голову взрослым не приходило. А 18-летний Ральф Самуэльсон в 1922-м встал на деревянной доске на воду. Он экспериментировал с формой и размерами, добиваясь оптимального сочетания.
© Фото : Pixabay/SimonДевушка катается на водных лыжах
Девушка катается на водных лыжах - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Pixabay/Simon
Девушка катается на водных лыжах
Но изобретение не запатентовал. Это сделал Фред Уолер. Тем не менее в 1965-м историческая справедливость восторжествовала — Самуэльсону вернули приоритет.

Новая космическая теория

Юный вундеркинд Андрей Хлопин из Краснодарского края стал свидетелем падения метеорита и заинтересовался космосом. К десяти годам он выдвинул несколько научных гипотез: об образовании пояса астероидов, возможной планете Фаэтон, природе Тунгусского метеорита.
© Фото : NASA/JPL-CaltechПояс астероидов в окрестностях Веги
Пояс астероидов в окрестностях Веги - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : NASA/JPL-Caltech
Пояс астероидов в окрестностях Веги
И объяснил происхождение так называемых серебристых облаков, которые светятся по ночам: на большой высоте влага превращается в кристаллы льда — и те отражают свет. За это школьника внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Умная подушка

Житель Башкортостана Искандар Вагапов в шестом классе придумал самую удобную и полезную в истории человечества подушку. Его изделие измеряет давление, температуру, влажность, освещенность. И обеспечивает хороший сон, конечно. Искандар просто поместил в ортопедическую подушку соответствующие датчики.
© Depositphotos.com / belchonockОртопедическая подушка
Ортопедическая подушка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Ортопедическая подушка
На это его вдохновила не только робототехника, которой он занимался в кружке, но и стремление к экономии: в магазинах дорого — легче сделать самостоятельно.

Щетка для космонавтов

В 2011-м семиклассник из Москвы Дмитрий Резников разработал электрическую зубную щетку. Причем космическую.
Это небольшое устройство с тремя кнопками, в котором паста сама появляется и исчезает, а вода вообще не нужна. Единственный минус — требуется специальная паста.

Как у них это получается?

"У детей и подростков воображение развито сильнее, чем у взрослых, — говорит кандидат технических наук, старший преподаватель ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ Александр Американов. — Поэтому они порой предлагают неожиданные и эффективные решения. Взрослые обременены жизненным опытом, многие идеи отбрасывают с ходу из-за ограниченности ресурсов, сложности реализации. Дети же на это не обращают внимания и движутся вперед".

В современном мире взрослые все чаще интересуются детскими "выдумками". Американов отмечает, что в России есть множество программ поддержки — от вузовских олимпиад до межрегиональных выездных мероприятий.
Значит, детских изобретений будет больше.
Кадр из фильма Чебурашка
16 января, 08:00Культура
Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев
 
КультураБенджамин ФранклинЮрий Гагарин (космонавт)СШАЕвропаКраснодарский крайВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала