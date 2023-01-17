08:00 17.01.2023 (обновлено: 11:25 17.01.2023)
Как у них это получается: батут и другие гениальные изобретения подростков
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно поверить, но многие привычные нам вещи придумали подростки. О самых известных открытиях школьников, которые перевернули жизнь взрослых, — в материале РИА Новости во Всемирный день детских изобретений.
Шрифт Брайля
Система записи текста для незрячих сегодня используется везде — в лифтах, отелях, на парковках, даже на коробочках с лекарствами нанесены выпуклые точки, которые складываются в слова. Изобрел этот шрифт сын французского сапожника Луи Брайль. В три года он получил травму и к пяти годам совершенно ослеп. В десять лет поступил в Парижский институт для слепых, где познакомился с книгами, напечатанными рельефно-линейным шрифтом. Однако таких было мало — ученикам приходилось воспринимать информацию на слух.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкНезрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
Незрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
Луи узнал о "ночной азбуке", придуманной его соотечественником Шарлем Барбье. Военные прокалывали в картоне отверстия и читали по ним с помощью прикосновений в темноте. В 15 лет Брайль разработал на этой основе собственную систему.
Ласты для плавания
Ласты сконструировал в 12 лет американец Бенджамин Франклин, ставший впоследствии политиком и ученым. Он родился в 1706-м 17 января — теперь это День детских изобретений.
Ласты для плавания
В семье, кроме него, было еще 16 детей. Денег не хватало, поэтому Бенджамин работал с десяти лет. Он сам выучил несколько европейских языков, изучал электричество и уже взрослым изобрел громоотвод.
Фруктовый лед
Мороженое на палочке делали исключительно из молока до 1905 года. Но однажды 11-летний Фрэнк Эпперсон забыл на крыльце стакан с газировкой и трубочкой. Ночью напиток замерз и превратился в особый фруктовый десерт.
Мороженое "фруктовый лед"
В 1920-х повзрослевший Эпперсон запатентовал изобретение и зарегистрировал торговую марку Рopsicle, которая действует и поныне.
Спортивный батут
Строго говоря, батут был еще у эскимосов: они крепили шкуры моржей и прыгали. Это был не спорт — скорее, развлечение и способ согреться на морозе. С XIX века батутом пользовались циркачи. Но современный спортивный придумал Джордж Ниссен.
Ему было тогда 15. На созданном им тренажере готовили летчиков, а позднее — космонавтов. В том числе Юрия Гагарина.
Водные лыжи
Что на лыжах можно кататься не только по снегу, в голову взрослым не приходило. А 18-летний Ральф Самуэльсон в 1922-м встал на деревянной доске на воду. Он экспериментировал с формой и размерами, добиваясь оптимального сочетания.
Девушка катается на водных лыжах
Но изобретение не запатентовал. Это сделал Фред Уолер. Тем не менее в 1965-м историческая справедливость восторжествовала — Самуэльсону вернули приоритет.
Новая космическая теория
Юный вундеркинд Андрей Хлопин из Краснодарского края стал свидетелем падения метеорита и заинтересовался космосом. К десяти годам он выдвинул несколько научных гипотез: об образовании пояса астероидов, возможной планете Фаэтон, природе Тунгусского метеорита.
© Фото : NASA/JPL-CaltechПояс астероидов в окрестностях Веги
© Фото : NASA/JPL-Caltech
Пояс астероидов в окрестностях Веги
И объяснил происхождение так называемых серебристых облаков, которые светятся по ночам: на большой высоте влага превращается в кристаллы льда — и те отражают свет. За это школьника внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Умная подушка
Житель Башкортостана Искандар Вагапов в шестом классе придумал самую удобную и полезную в истории человечества подушку. Его изделие измеряет давление, температуру, влажность, освещенность. И обеспечивает хороший сон, конечно. Искандар просто поместил в ортопедическую подушку соответствующие датчики.
© Depositphotos.com / belchonockОртопедическая подушка
© Depositphotos.com / belchonock
Ортопедическая подушка
На это его вдохновила не только робототехника, которой он занимался в кружке, но и стремление к экономии: в магазинах дорого — легче сделать самостоятельно.
Щетка для космонавтов
В 2011-м семиклассник из Москвы Дмитрий Резников разработал электрическую зубную щетку. Причем космическую.
Это небольшое устройство с тремя кнопками, в котором паста сама появляется и исчезает, а вода вообще не нужна. Единственный минус — требуется специальная паста.
Как у них это получается?
"У детей и подростков воображение развито сильнее, чем у взрослых, — говорит кандидат технических наук, старший преподаватель ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ Александр Американов. — Поэтому они порой предлагают неожиданные и эффективные решения. Взрослые обременены жизненным опытом, многие идеи отбрасывают с ходу из-за ограниченности ресурсов, сложности реализации. Дети же на это не обращают внимания и движутся вперед".
В современном мире взрослые все чаще интересуются детскими "выдумками". Американов отмечает, что в России есть множество программ поддержки — от вузовских олимпиад до межрегиональных выездных мероприятий.
Значит, детских изобретений будет больше.