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В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига" - РИА Новости, 17.01.2023
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В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"
В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига" - РИА Новости, 17.01.2023
В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"
Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:20
2023-01-17T14:20
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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро фигурантов подозревались в международной коррупции, сообщила во вторник газета la Verità. Согласно публикации, следователи не нашли криминальной составляющей в содержании переговоров в московском отеле Metropol в октябре 2018 года. "Со всей вероятностью", отмечает издание, подозреваемые, трое итальянцев и россияне, не будет подвергнуты судебному процессу. История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале 2019 года после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вел глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини в качестве доверенного лица лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Американский портал Buzzfeed затем опубликовал материал, согласно которому участники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". La Verità утверждает, что соглашение так и не было заключено. Кроме того, в ходе трехлетнего следствия не обнаружились следы, указывающие на участие самого Сальвини, ныне занимающего пост вице-премьер и министра транспорта.
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825317412.html
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Дарья Буймова
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в мире, маттео сальвини, москва, италия, милан
В мире, Маттео Сальвини, Москва, Италия, Милан
14:20 17.01.2023
 
В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"

Прокуратура Милана попросила закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"

© Радио Sputnik Светлана ЕреминаМилан
Милан - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Радио Sputnik Светлана Еремина
Милан. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро фигурантов подозревались в международной коррупции, сообщила во вторник газета la Verità.
Согласно публикации, следователи не нашли криминальной составляющей в содержании переговоров в московском отеле Metropol в октябре 2018 года. "Со всей вероятностью", отмечает издание, подозреваемые, трое итальянцев и россияне, не будет подвергнуты судебному процессу.
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История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале 2019 года после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вел глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини в качестве доверенного лица лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Американский портал Buzzfeed затем опубликовал материал, согласно которому участники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".
La Verità утверждает, что соглашение так и не было заключено. Кроме того, в ходе трехлетнего следствия не обнаружились следы, указывающие на участие самого Сальвини, ныне занимающего пост вице-премьер и министра транспорта.
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