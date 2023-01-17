В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"
Прокуратура Милана попросила закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"
© Радио Sputnik Светлана ЕреминаМилан
© Радио Sputnik Светлана Еремина
Милан. Архивное фото
РИМ, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро фигурантов подозревались в международной коррупции, сообщила во вторник газета la Verità.
Согласно публикации, следователи не нашли криминальной составляющей в содержании переговоров в московском отеле Metropol в октябре 2018 года. "Со всей вероятностью", отмечает издание, подозреваемые, трое итальянцев и россияне, не будет подвергнуты судебному процессу.
20 октября 2022, 12:01ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции
История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале 2019 года после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вел глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини в качестве доверенного лица лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Американский портал Buzzfeed затем опубликовал материал, согласно которому участники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".
La Verità утверждает, что соглашение так и не было заключено. Кроме того, в ходе трехлетнего следствия не обнаружились следы, указывающие на участие самого Сальвини, ныне занимающего пост вице-премьер и министра транспорта.
26 сентября 2022, 13:33Правоцентристская коалиция в Италии