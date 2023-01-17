https://ria.ru/20230117/italiya-1845479842.html

В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"

В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига" - РИА Новости, 17.01.2023

В Италии могут закрыть дело о "российском финансировании" партии "Лига"

Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:20

2023-01-17T14:20

2023-01-17T14:20

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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура итальянского Милана предложила отправить в архив дело о якобы российском финансировании одной из правящих партий "Лига", в рамках которого шестеро фигурантов подозревались в международной коррупции, сообщила во вторник газета la Verità. Согласно публикации, следователи не нашли криминальной составляющей в содержании переговоров в московском отеле Metropol в октябре 2018 года. "Со всей вероятностью", отмечает издание, подозреваемые, трое итальянцев и россияне, не будет подвергнуты судебному процессу. История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале 2019 года после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вел глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини в качестве доверенного лица лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Американский портал Buzzfeed затем опубликовал материал, согласно которому участники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". La Verità утверждает, что соглашение так и не было заключено. Кроме того, в ходе трехлетнего следствия не обнаружились следы, указывающие на участие самого Сальвини, ныне занимающего пост вице-премьер и министра транспорта.

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825317412.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маттео сальвини, москва, италия, милан