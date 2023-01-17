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Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко - РИА Новости, 17.01.2023
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https://ria.ru/20230117/isklyuchenie-1845556184.html
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко - РИА Новости, 17.01.2023
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко
Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
единая россия
политика
денис долженко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". "Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава. Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении пресс-службы партии. Также секретарь Вологодского регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания области Андрей Луценко сообщил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен на предстоящей сессии 25 января. "Денис Евгеньевич исключён из состава депутатского объединения фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций", - цитирует пресс-служба Луценко. Кроме того, по данным Луценко, Долженко освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зелёная экономика". "Считаем, что это решение абсолютно правильное. На президиуме (регионального политсовета - ред.) коллеги это решение поддержали", - сказал Луценко.
https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html
https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html
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вологодская область, олег кувшинников, единая россия, политика, денис долженко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Единая Россия, Политика, Денис Долженко, Законодательное Собрание Вологодской области
17:49 17.01.2023
 

Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Депутаты Законодательного собрания Вологодской области
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии.
Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
"Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава. Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
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Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР
Также секретарь Вологодского регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания области Андрей Луценко сообщил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен на предстоящей сессии 25 января.
"Денис Евгеньевич исключён из состава депутатского объединения фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций", - цитирует пресс-служба Луценко.
Кроме того, по данным Луценко, Долженко освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зелёная экономика".
"Считаем, что это решение абсолютно правильное. На президиуме (регионального политсовета - ред.) коллеги это решение поддержали", - сказал Луценко.
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Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковЕдиная РоссияПолитикаДенис ДолженкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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