https://ria.ru/20230117/isklyuchenie-1845556184.html
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко - РИА Новости, 17.01.2023
Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко
Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
единая россия
политика
денис долженко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". "Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава. Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении пресс-службы партии. Также секретарь Вологодского регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания области Андрей Луценко сообщил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен на предстоящей сессии 25 января. "Денис Евгеньевич исключён из состава депутатского объединения фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций", - цитирует пресс-служба Луценко. Кроме того, по данным Луценко, Долженко освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зелёная экономика". "Считаем, что это решение абсолютно правильное. На президиуме (регионального политсовета - ред.) коллеги это решение поддержали", - сказал Луценко.
https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html
https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, единая россия, политика, денис долженко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Единая Россия, Политика, Денис Долженко, Законодательное Собрание Вологодской области
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии.
Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников
рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая
. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
"Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава. Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
Также секретарь Вологодского регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания области Андрей Луценко
сообщил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен на предстоящей сессии 25 января.
"Денис Евгеньевич исключён из состава депутатского объединения фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций", - цитирует пресс-служба Луценко.
Кроме того, по данным Луценко, Долженко освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зелёная экономика".
"Считаем, что это решение абсолютно правильное. На президиуме (регионального политсовета - ред.) коллеги это решение поддержали", - сказал Луценко.