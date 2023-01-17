https://ria.ru/20230117/isklyuchenie-1845556184.html

Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко

Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко - РИА Новости, 17.01.2023

Из фракции ЕР в заксобрании Вологодской области исключен депутат Долженко

Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

единая россия

политика

денис долженко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава, сообщила пресс-служба партии. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". "Фракция "Единой России" в заксобрании Вологодской области исключила Дениса Долженко из своего состава. Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении пресс-службы партии. Также секретарь Вологодского регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания области Андрей Луценко сообщил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен на предстоящей сессии 25 января. "Денис Евгеньевич исключён из состава депутатского объединения фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций", - цитирует пресс-служба Луценко. Кроме того, по данным Луценко, Долженко освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зелёная экономика". "Считаем, что это решение абсолютно правильное. На президиуме (регионального политсовета - ред.) коллеги это решение поддержали", - сказал Луценко.

https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html

https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, единая россия, политика, денис долженко, законодательное собрание вологодской области