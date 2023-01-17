https://ria.ru/20230117/inoagenty-1845382108.html

В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет

В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет - РИА Новости, 17.01.2023

В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет

Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за государственный счет, заявила РИА Новости депутат Елена Драпеко. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:48

2023-01-17T10:48

2023-01-17T13:35

культура

елена драпеко

госдума рф

культура

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за государственный счет, заявила РИА Новости депутат Елена Драпеко."Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", — уточнила она. По мнению парламентария, вырезать сцены с такими актерами не стоит. "Кинематограф — это коллективное творчество, там же не только артисты, там же есть и сценарист, и режиссер, оператор, художник, целая съемочная группа создает, в том числе и эти сцены. И артисту там принадлежит только его лицо. Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть", — резюмировала Драпеко.В начале января актер Артур Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, артист говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он подчеркнул, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Эти высказывания вызвали общественный резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. А на прошлой неделе Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов.*Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230112/gosnagrady-1844352303.html

https://ria.ru/20230113/inoagent-1844762810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

елена драпеко, госдума рф, культура