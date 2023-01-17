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В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/inoagenty-1845382108.html
В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет
В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет - РИА Новости, 17.01.2023
В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет
Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за государственный счет, заявила РИА Новости депутат Елена Драпеко. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:48
2023-01-17T13:35
культура
елена драпеко
госдума рф
культура
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за государственный счет, заявила РИА Новости депутат Елена Драпеко."Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", — уточнила она. По мнению парламентария, вырезать сцены с такими актерами не стоит. "Кинематограф — это коллективное творчество, там же не только артисты, там же есть и сценарист, и режиссер, оператор, художник, целая съемочная группа создает, в том числе и эти сцены. И артисту там принадлежит только его лицо. Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть", — резюмировала Драпеко.В начале января актер Артур Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, артист говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он подчеркнул, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Эти высказывания вызвали общественный резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. А на прошлой неделе Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов.*Признан физлицом-иноагентом.
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елена драпеко, госдума рф, культура
Культура, Елена Драпеко, Госдума РФ, Культура
10:48 17.01.2023 (обновлено: 13:35 17.01.2023)
 
В ГД призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет

Депутат Драпеко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в кино за бюджетный счет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за государственный счет, заявила РИА Новости депутат Елена Драпеко.
"Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", — уточнила она.
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По мнению парламентария, вырезать сцены с такими актерами не стоит.
"Кинематограф — это коллективное творчество, там же не только артисты, там же есть и сценарист, и режиссер, оператор, художник, целая съемочная группа создает, в том числе и эти сцены. И артисту там принадлежит только его лицо. Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть", — резюмировала Драпеко.
В начале января актер Артур Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, артист говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он подчеркнул, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Эти высказывания вызвали общественный резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. А на прошлой неделе Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов.
*Признан физлицом-иноагентом.
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