https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845584040.html

МВФ ожидает замедления глобальной инфляции

МВФ ожидает замедления глобальной инфляции - РИА Новости, 17.01.2023

МВФ ожидает замедления глобальной инфляции

Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:43

2023-01-17T19:43

2023-01-17T19:44

экономика

всемирный экономический форум в давосе

мвф

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Однако добавила, что за последнее время произошло множество событий, которых никто не ожидал, "так что все может пойти ужасно неправильно". По ее мнению, необходимо радоваться тому факту, что инфляция возвращается к разумному уровню. "Что касается фрагментации (в экономике - ред.), мы действительно хотим, чтобы страны могли работать вместе, чтобы найти решения, и, возможно, я бы сказала, что как минимум, когда речь идет о таких вещах, как: экспорт продуктов питания, экспорт удобрений, основных предметов первой необходимости", - добавила она. Ранее во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фрагментация экономики может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. Если это не удастся сделать, то стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. По ее словам, это составит около 7 триллионов долларов убытков, что сопоставимо с ВВП Германии и Японии вместе. Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". ВЭФ – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.

https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844237964.html

https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1841805972.html

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экономика, всемирный экономический форум в давосе, мвф, в мире