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МВФ ожидает замедления глобальной инфляции - РИА Новости, 17.01.2023
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МВФ ожидает замедления глобальной инфляции
МВФ ожидает замедления глобальной инфляции - РИА Новости, 17.01.2023
МВФ ожидает замедления глобальной инфляции
Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:43
2023-01-17T19:44
экономика
всемирный экономический форум в давосе
мвф
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Однако добавила, что за последнее время произошло множество событий, которых никто не ожидал, "так что все может пойти ужасно неправильно". По ее мнению, необходимо радоваться тому факту, что инфляция возвращается к разумному уровню. "Что касается фрагментации (в экономике - ред.), мы действительно хотим, чтобы страны могли работать вместе, чтобы найти решения, и, возможно, я бы сказала, что как минимум, когда речь идет о таких вещах, как: экспорт продуктов питания, экспорт удобрений, основных предметов первой необходимости", - добавила она. Ранее во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фрагментация экономики может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. Если это не удастся сделать, то стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. По ее словам, это составит около 7 триллионов долларов убытков, что сопоставимо с ВВП Германии и Японии вместе. Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". ВЭФ – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844237964.html
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экономика, всемирный экономический форум в давосе, мвф, в мире
Экономика, Всемирный экономический форум в Давосе, МВФ, В мире
19:43 17.01.2023 (обновлено: 19:44 17.01.2023)
 
МВФ ожидает замедления глобальной инфляции

В МВФ спрогнозировали замедление глобальной инфляции в 2023 и 2024 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Если наши прогнозы верны, в этом и следующем году инфляция в глобальном масштабе замедлится", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Однако добавила, что за последнее время произошло множество событий, которых никто не ожидал, "так что все может пойти ужасно неправильно". По ее мнению, необходимо радоваться тому факту, что инфляция возвращается к разумному уровню.
"Что касается фрагментации (в экономике - ред.), мы действительно хотим, чтобы страны могли работать вместе, чтобы найти решения, и, возможно, я бы сказала, что как минимум, когда речь идет о таких вещах, как: экспорт продуктов питания, экспорт удобрений, основных предметов первой необходимости", - добавила она.
Ранее во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фрагментация экономики может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. Если это не удастся сделать, то стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. По ее словам, это составит около 7 триллионов долларов убытков, что сопоставимо с ВВП Германии и Японии вместе.
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ВЭФ – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
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