https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845502353.html

Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин

Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2023

Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин

Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:18

2023-01-17T15:18

2023-01-17T15:35

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник. "Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Вот совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе 5%. А затем во втором квартале может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан и для экономики в целом", - сказал Путин. Он отметил, что по итогам 2022 года инфляция в РФ составила 11,9%. Показатель оказался ниже, чем прогнозировали Центральный банк и правительство.ЦБ ожидал годовую инфляцию в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития - на уровне 12,4%. Скачок цен в России начался в конце февраля на фоне введения западных санкций, и в апреле годовая инфляция достигла пика в 17,83%. Впоследствии рост цен постепенно замедлялся.По последней оценке Минэкономразвития, по состоянию на 9 января 2023 года инфляция в РФ в годовом выражении составляла уже лишь 11,65%.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия