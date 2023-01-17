https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845502353.html
Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин
Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2023
Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин
Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:18
2023-01-17T15:18
2023-01-17T15:35
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник. "Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Вот совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе 5%. А затем во втором квартале может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан и для экономики в целом", - сказал Путин. Он отметил, что по итогам 2022 года инфляция в РФ составила 11,9%. Показатель оказался ниже, чем прогнозировали Центральный банк и правительство.ЦБ ожидал годовую инфляцию в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития - на уровне 12,4%. Скачок цен в России начался в конце февраля на фоне введения западных санкций, и в апреле годовая инфляция достигла пика в 17,83%. Впоследствии рост цен постепенно замедлялся.По последней оценке Минэкономразвития, по состоянию на 9 января 2023 года инфляция в РФ в годовом выражении составляла уже лишь 11,65%.
https://ria.ru/20230117/dokhod-1845485881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:18 17.01.2023 (обновлено: 15:35 17.01.2023)
Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин
Путин: инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов во втором квартале года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.
"Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Вот совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе 5%. А затем во втором квартале может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан и для экономики в целом", - сказал Путин.
Он отметил, что по итогам 2022 года инфляция в РФ составила 11,9%. Показатель оказался ниже, чем прогнозировали Центральный банк и правительство.
ЦБ
ожидал годовую инфляцию в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития
- на уровне 12,4%. Скачок цен в России начался в конце февраля на фоне введения западных санкций, и в апреле годовая инфляция достигла пика в 17,83%. Впоследствии рост цен постепенно замедлялся.
По последней оценке Минэкономразвития, по состоянию на 9 января 2023 года инфляция в РФ в годовом выражении составляла уже лишь 11,65%.