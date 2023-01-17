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В Германии резко замедлилась инфляция - РИА Новости, 17.01.2023
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В Германии резко замедлилась инфляция
В Германии резко замедлилась инфляция - РИА Новости, 17.01.2023
В Германии резко замедлилась инфляция
Инфляция в Германии по итогам 2022 года, согласно окончательной оценке, замедлилась до 8,6% с 10% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:13
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экономика
германия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам 2022 года, согласно окончательной оценке, замедлилась до 8,6% с 10% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с первоначальной оценкой. Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.За декабрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, сократились на 0,8%. В ноябре дефляция составляла 0,5%. Показатель также совпал с предварительными данными.Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, замедлили рост до 9,6% за год с 11,3% месяцем ранее. А за декабрь цены упали на 1,2% после нулевой динамики в ноябре. И эти показатели совпали с предварительной оценкой.
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экономика, германия
Экономика, Германия
10:13 17.01.2023 (обновлено: 10:31 17.01.2023)
 
В Германии резко замедлилась инфляция

В Германии резко замедлилась инфляция по итогам 2022 года

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам 2022 года, согласно окончательной оценке, замедлилась до 8,6% с 10% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с первоначальной оценкой. Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
За декабрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, сократились на 0,8%. В ноябре дефляция составляла 0,5%. Показатель также совпал с предварительными данными.
Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, замедлили рост до 9,6% за год с 11,3% месяцем ранее. А за декабрь цены упали на 1,2% после нулевой динамики в ноябре. И эти показатели совпали с предварительной оценкой.
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