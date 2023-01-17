https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845374419.html

В Германии резко замедлилась инфляция

В Германии резко замедлилась инфляция - РИА Новости, 17.01.2023

В Германии резко замедлилась инфляция

Инфляция в Германии по итогам 2022 года, согласно окончательной оценке, замедлилась до 8,6% с 10% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:13

2023-01-17T10:13

2023-01-17T10:31

экономика

германия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам 2022 года, согласно окончательной оценке, замедлилась до 8,6% с 10% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с первоначальной оценкой. Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.За декабрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, сократились на 0,8%. В ноябре дефляция составляла 0,5%. Показатель также совпал с предварительными данными.Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, замедлили рост до 9,6% за год с 11,3% месяцем ранее. А за декабрь цены упали на 1,2% после нулевой динамики в ноябре. И эти показатели совпали с предварительной оценкой.

https://ria.ru/20230117/energorekord-1845314435.html

германия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия