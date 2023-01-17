https://ria.ru/20230117/igrushki-1845365084.html

Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке

Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке - РИА Новости, 17.01.2023

Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке

Для животных Московского зоопарка в ходе акции "В зоопарке ждут подарки" собрали 50 мешков с игрушками, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:13

2023-01-17T09:13

2023-01-17T09:13

общество

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Для животных Московского зоопарка в ходе акции "В зоопарке ждут подарки" собрали 50 мешков с игрушками, сообщается на сайте мэра столицы. "Московский зоопарк подвел итоги традиционной акции "В зоопарке ждут подарки", которая прошла с 13 по 15 января. За три дня в акции приняли участие 4255 человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию зоопарка в обмен на полезную игрушку для животных. В результате удалось собрать 50 мешков с игрушками", - говорится в сообщении. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, акция проходит с 2019 года, и она уже полюбилась многим жителям столицы. Акулова уточнила, что в подарки вошли: резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц. Также посетители принесли в подарок рисунки и самодельные открытки с добрыми пожеланиями в адрес сотрудников и питомцев зоопарка. Уточняется, что зоологи проверят игрушки на предмет экологичности и безопасности, а затем передадут их животным.

https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва