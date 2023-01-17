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Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке - РИА Новости, 17.01.2023
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Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке
Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке - РИА Новости, 17.01.2023
Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке
Для животных Московского зоопарка в ходе акции "В зоопарке ждут подарки" собрали 50 мешков с игрушками, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:13
2023-01-17T09:13
общество
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Для животных Московского зоопарка в ходе акции "В зоопарке ждут подарки" собрали 50 мешков с игрушками, сообщается на сайте мэра столицы. "Московский зоопарк подвел итоги традиционной акции "В зоопарке ждут подарки", которая прошла с 13 по 15 января. За три дня в акции приняли участие 4255 человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию зоопарка в обмен на полезную игрушку для животных. В результате удалось собрать 50 мешков с игрушками", - говорится в сообщении. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, акция проходит с 2019 года, и она уже полюбилась многим жителям столицы. Акулова уточнила, что в подарки вошли: резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц. Также посетители принесли в подарок рисунки и самодельные открытки с добрыми пожеланиями в адрес сотрудников и питомцев зоопарка. Уточняется, что зоологи проверят игрушки на предмет экологичности и безопасности, а затем передадут их животным.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва
Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
09:13 17.01.2023
 
Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке

Жители столицы собрали для животных в Московском зоопарке 50 мешков с игрушками

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаМедоед в Московском зоопарке
Медоед в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Медоед в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Для животных Московского зоопарка в ходе акции "В зоопарке ждут подарки" собрали 50 мешков с игрушками, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московский зоопарк подвел итоги традиционной акции "В зоопарке ждут подарки", которая прошла с 13 по 15 января. За три дня в акции приняли участие 4255 человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию зоопарка в обмен на полезную игрушку для животных. В результате удалось собрать 50 мешков с игрушками", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, акция проходит с 2019 года, и она уже полюбилась многим жителям столицы. Акулова уточнила, что в подарки вошли: резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц. Также посетители принесли в подарок рисунки и самодельные открытки с добрыми пожеланиями в адрес сотрудников и питомцев зоопарка.
Уточняется, что зоологи проверят игрушки на предмет экологичности и безопасности, а затем передадут их животным.
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ОбществоСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
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