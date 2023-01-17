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ГУСТ МО обработало свыше 6 тысяч обращений с начала года
ГУСТ МО обработало свыше 6 тысяч обращений с начала года - РИА Новости, 17.01.2023
ГУСТ МО обработало свыше 6 тысяч обращений с начала года
Сотрудники главного управления содержания территорий Подмосковья обработали свыше 6 тысяч обращений жителей региона, размещенных через портал "Добродел". Такой... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:37
2023-01-17T19:37
2023-01-17T19:37
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники главного управления содержания территорий Подмосковья обработали свыше 6 тысяч обращений жителей региона, размещенных через портал "Добродел". Такой информацией поделилась руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова, сообщил телеканал "360".Большинство обращений были связаны с гололедом, а также неубранным снегом. Специалисты совместно с сотрудниками коммунальных служб отрабатывали обращения, после чего прикрепляли отчет с фотографиями проделанной работы.С 1 по 17 января 2023 года количество жалоб значительно сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года – их число снизилось на 74%.
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