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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента - РИА Новости, 17.01.2023
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента - РИА Новости, 17.01.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, рост числа зарегистрированных случаев связан с возобновлением активности населения и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:06
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, рост числа зарегистрированных случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, пояснили в ведомстве.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - на них приходится почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус свиного гриппа, при этом отмечается рост вируса гриппа B, подчеркнули в пресс-службе.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:01 17.01.2023 (обновлено: 13:06 17.01.2023)
 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, рост числа зарегистрированных случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, пояснили в ведомстве.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - на них приходится почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус свиного гриппа, при этом отмечается рост вируса гриппа B, подчеркнули в пресс-службе.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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