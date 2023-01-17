https://ria.ru/20230117/gripp-1845435074.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента - РИА Новости, 17.01.2023

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53 процента

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, рост числа зарегистрированных случаев связан с возобновлением активности населения и... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:06

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, рост числа зарегистрированных случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, пояснили в ведомстве.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - на них приходится почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус свиного гриппа, при этом отмечается рост вируса гриппа B, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230116/pitanie-1845088545.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)