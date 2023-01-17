https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html

Эксперты назвали причины снижения цен на газ в Европе

Эксперты назвали причины снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 17.01.2023

Эксперты назвали причины снижения цен на газ в Европе

Цены на газ на европейской бирже снизились из-за аномально теплой погоды, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:27

2023-01-17T13:27

2023-01-17T13:35

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Цены на газ на европейской бирже снизились из-за аномально теплой погоды, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Стоимость ближайших газовых фьючерсов с поставкой в феврале на торгах во вторник впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Ключевым фактором снижения цен стала аномально теплая погода в европейском регионе в нынешнем отопительном сезоне, которая повлекла за собой пересмотр прогнозов по уровню заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) к весне и объему спроса на СПГ в летний период", – прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. С ним согласен портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Снижение цен связано в "первую очередь с погодными условиями в ЕС", теплой – на несколько градусов выше средней – и ветреной погодой, полагает он. Потребление газа уменьшилось из-за мер по экономии энергопотребления и сокращения производства, добавил эксперт. "Цены снизились по всей длине кривой фьючерсов TTF на горизонте года, но по-прежнему остаются примерно в три раза выше нормальных уровней, характерных для последних десяти лет", – отметил Галактионов. Снижение стоимости газовых фьючерсов наблюдается более месяца, за 30 дней цены упали почти в три раза, добавил Скрябин. Эксперт УК "Альфа-Капитал" считает, что рынок уже "близок к минимальным уровням" цен, дальнейшее же движение котировок будет зависеть от погодных условий. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20230116/spg-1845298385.html

https://ria.ru/20230116/ekonomiya-1845282133.html

https://ria.ru/20230116/evropa-1845236595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, природный газ, цены