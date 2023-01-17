https://ria.ru/20230117/finansy-1845487155.html

Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы

Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы - РИА Новости, 17.01.2023

Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы

Важно выдерживать последовательную линию на сохранение финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:34

2023-01-17T14:34

2023-01-17T14:50

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно выдерживать последовательную линию на сохранение финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин."Важно выдерживать последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов", - сказал Путин на совещании по экономике, предложив участникам встречи поговорить на эту тему.

https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия