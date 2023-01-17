https://ria.ru/20230117/finansy-1845487155.html
Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы
Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы
Важно выдерживать последовательную линию на сохранение финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:34
2023-01-17T14:34
2023-01-17T14:50
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно выдерживать последовательную линию на сохранение финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин."Важно выдерживать последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов", - сказал Путин на совещании по экономике, предложив участникам встречи поговорить на эту тему.
https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
14:34 17.01.2023 (обновлено: 14:50 17.01.2023)
Путин призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы
Президент Путин призвал выдерживать последовательную линию сохранения финансовой системы