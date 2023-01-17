https://ria.ru/20230117/evakuatsiya-1845515941.html
В Ницце эвакуировали лицей из-за подозрительной посылки из России
В Ницце эвакуировали лицей из-за подозрительной посылки из России - РИА Новости, 17.01.2023
В Ницце эвакуировали лицей из-за подозрительной посылки из России
Лицей во французской Ницце был эвакуирован во вторник утром из-за подозрительной посылки из России, сообщает газета Nice Matin. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:48
2023-01-17T15:48
2023-01-17T15:48
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Лицей во французской Ницце был эвакуирован во вторник утром из-за подозрительной посылки из России, сообщает газета Nice Matin. Во вторник утром 1700 учеников и 200 сотрудников лицея Массена в Ницце были эвакуированы после обнаружения подозрительной посылки. По данным издания, посылка, которая представляет собой картонную коробку, прибыла из Москвы, на ней была надпись на кириллице. Прибывшие на место саперы не обнаружили в коробке ничего взрывоопасного. После проверки подозрительного предмета учащиеся смогли вернуться в классы. О содержимом посылки не сообщается.
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ницца, россия, москва
В Ницце эвакуировали лицей из-за подозрительной посылки из России
В Ницце во вторник утром эвакуировали лицей из-за подозрительной посылки из России