https://ria.ru/20230117/eskrou-scheta-1845478517.html

Более 100 тысяч человек получили квартиры через эскроу-счета ВТБ

Более 100 тысяч человек получили квартиры через эскроу-счета ВТБ - РИА Новости, 17.01.2023

Более 100 тысяч человек получили квартиры через эскроу-счета ВТБ

Число клиентов, получивших квартиры с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ, по итогам 2022 года выросло на 50% до рекордных 60 тысяч, а суммарно уже... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:18

2023-01-17T14:18

2023-01-17T14:18

втб

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число клиентов, получивших квартиры с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ, по итогам 2022 года выросло на 50% до рекордных 60 тысяч, а суммарно уже превысило 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба банка.При этом объем раскрытых в 2022 году эскроу-счетов увеличился на 74% и достиг 341 миллиарда рублей. По оценке банка, существенный рост обусловлен тем, что с самого начала работы отрасли по новой схеме ВТБ активно поддерживал проекты с использованием проектного финансирования. Переход рынка на этот механизм происходил плавно, цикл строительства многоквартирных домов составляет 2-3 года, поэтому сейчас начались раскрытия по счетам стартовавших в 2019-20 годах проектов.Всего же с момента ввода в действие нового регулирования отрасли жилищного строительства банк раскрыл более 100 тысяч эскроу-счетов на сумму свыше 550 миллиардов рублей. Треть счетов приходится на Москву и Московскую область, остальные – на другие регионы России.Сейчас в ВТБ более 105 тысяч действующих эскроу-счетов с покрытием, которое составляет свыше 750 миллиардов рублей, что на 30% превышает показатели 2021 года, говорится в сообщении."В 2022 году строительная отрасль, являющаяся одной из приоритетных для нас, сохранила положительную динамику. В ВТБ количество действующих договоров финансирования жилищного строительства за прошедший год выросло на 50%, сейчас в совокупном портфеле банка более 670 подобных сделок с застройщиками. Объем портфеля на конец 2022 года составляет 1,8 триллиона рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 80%. Наши клиенты не планируют снижать темпы работы, в частности, продление льготной ипотеки простимулирует запуск новых девелоперских проектов. В 2023 году мы ожидаем дальнейший рост портфеля кредитования этого сектора", − сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого цитирует пресс-служба банка.Отмечается, что на данный момент общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов на сегодня достигла 15 миллионов квадратных метров, из них около 10 миллионов - в регионах страны. При этом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 700 сделок с застройщиками общим объемом почти 2 триллиона рублей. За 2022 год заключено более 230 новых кредитных соглашений."Одной из ключевых задач ВТБ остается поддержка жилищного строительства. По итогам 2022 года сумма кредитных соглашений банка с застройщиками – клиентами среднего и малого бизнеса составила более 400 миллиардов рублей, что позволяет возвести порядка 10 миллионов квадратных метров жилья. В этом году мы планируем нарастить финансирование отрасли не менее чем на 30%, что должно внести свой вклад в сохранение темпов ввода жилья в регионах России", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика