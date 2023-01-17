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Украина хочет закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украина хочет закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро
Украина хочет закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро - РИА Новости, 17.01.2023
Украина хочет закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро
Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более 100 миллионов евро, заявил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:21
2023-01-17T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
денис шмыгаль
дмитрий кулеба
владимир зеленский
украина
азербайджан
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более 100 миллионов евро, заявил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. "В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более 100 миллионов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По словам премьера, в последний раз Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония - мощные генераторы для Черниговской области. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы страны в виде 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности. Также он говорил, что 12 стран будут поставлять энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html
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в мире, технологии, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, азербайджан, япония, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Украина, Азербайджан, Япония, Вооруженные силы РФ
19:21 17.01.2023
 
Украина хочет закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро

Шмыгаль: Украина планирует закупить энергооборудование на сумму более ста миллионов евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более 100 миллионов евро, заявил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более 100 миллионов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ровенская атомная электростанция, Украина - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 08:00
Киев находится в шаге от мировой энергетической революции
По словам премьера, в последний раз Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония - мощные генераторы для Черниговской области.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы страны в виде 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности. Также он говорил, что 12 стран будут поставлять энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДенис ШмыгальДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийУкраинаАзербайджанЯпонияВооруженные силы РФ
 
 
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