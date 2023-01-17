https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845482390.html
Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики
Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики - РИА Новости, 17.01.2023
Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник предложил обсудить ключевые показатели и тенденции как в российской экономике, так РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:24
2023-01-17T14:24
2023-01-17T14:33
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник предложил обсудить ключевые показатели и тенденции как в российской экономике, так и на глобальных рынках."Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках", - сказал Путин.Он отметил, что участники совещания также рассмотрят конкретные меры для решения первостепенных задач развития."Имею в виду цели на текущий 2023 год, о которых мы подробно говорили в декабре на совете по национальным проектам, а также на недавней встрече с членами правительства", - уточнил президент РФ.
https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:24 17.01.2023 (обновлено: 14:33 17.01.2023)
Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики
Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики в России и на глобальных рынках
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник предложил обсудить ключевые показатели и тенденции как в российской экономике, так и на глобальных рынках.
"Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках", - сказал Путин.
Он отметил, что участники совещания также рассмотрят конкретные меры для решения первостепенных задач развития.
"Имею в виду цели на текущий 2023 год, о которых мы подробно говорили в декабре на совете по национальным проектам, а также на недавней встрече с членами правительства", - уточнил президент РФ.