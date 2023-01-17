https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845482390.html

Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики

Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики - РИА Новости, 17.01.2023

Путин предложил обсудить ключевые показатели экономики

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник предложил обсудить ключевые показатели и тенденции как в российской экономике, так РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:24

2023-01-17T14:24

2023-01-17T14:33

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник предложил обсудить ключевые показатели и тенденции как в российской экономике, так и на глобальных рынках."Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках", - сказал Путин.Он отметил, что участники совещания также рассмотрят конкретные меры для решения первостепенных задач развития."Имею в виду цели на текущий 2023 год, о которых мы подробно говорили в декабре на совете по национальным проектам, а также на недавней встрече с членами правительства", - уточнил президент РФ.

https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин