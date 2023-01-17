https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845435954.html
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:11
китай
россия
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экономика
си цзиньпин
пекин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение Москвы и Пекина.В конце прошлой недели главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов."Динамика роста очень высокая. Это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множатся. Китай наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 миллиардов является абсолютно реалистичным. Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков журналистам.На вопрос, есть ли какие-либо сроки достижения этого показателя, он ответил отрицательно. "Их не может быть установлено", - отметил Песков.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230114/kukhnya-1844832191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, экономика, си цзиньпин, пекин
Китай, Россия, В мире, Экономика, Си Цзиньпин, Пекин
13:01 17.01.2023 (обновлено: 13:11 17.01.2023)
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем
Песков назвал прогноз роста товарооборота с Китаем до 250 миллиардов долларов реалистичным
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение Москвы и Пекина.
В конце прошлой недели главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
"Динамика роста очень высокая. Это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множатся. Китай наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 миллиардов является абсолютно реалистичным. Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, есть ли какие-либо сроки достижения этого показателя, он ответил отрицательно. "Их не может быть установлено", - отметил Песков.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.