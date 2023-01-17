https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845435954.html

Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем

Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023

Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:11

китай

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экономика

си цзиньпин

пекин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение Москвы и Пекина.В конце прошлой недели главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов."Динамика роста очень высокая. Это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множатся. Китай наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 миллиардов является абсолютно реалистичным. Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков журналистам.На вопрос, есть ли какие-либо сроки достижения этого показателя, он ответил отрицательно. "Их не может быть установлено", - отметил Песков.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230114/kukhnya-1844832191.html

https://ria.ru/20230116/gaz-1845117887.html

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россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, экономика, си цзиньпин, пекин