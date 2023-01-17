Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845435954.html
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:11
китай
россия
в мире
экономика
си цзиньпин
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение Москвы и Пекина.В конце прошлой недели главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов."Динамика роста очень высокая. Это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множатся. Китай наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 миллиардов является абсолютно реалистичным. Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков журналистам.На вопрос, есть ли какие-либо сроки достижения этого показателя, он ответил отрицательно. "Их не может быть установлено", - отметил Песков.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230114/kukhnya-1844832191.html
https://ria.ru/20230116/gaz-1845117887.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, экономика, си цзиньпин, пекин
Китай, Россия, В мире, Экономика, Си Цзиньпин, Пекин
13:01 17.01.2023 (обновлено: 13:11 17.01.2023)
 
Песков рассказал о росте товарооборота с Китаем

Песков назвал прогноз роста товарооборота с Китаем до 250 миллиардов долларов реалистичным

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно реалистичными прогнозы роста товарооборота РФ и Китая до 250 миллиардов долларов, отметив, что динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение Москвы и Пекина.
В конце прошлой недели главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Домашнее варенье из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 14:01
В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России
"Динамика роста очень высокая. Это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множатся. Китай наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать это сотрудничество. Названный горизонт в 250 миллиардов является абсолютно реалистичным. Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, есть ли какие-либо сроки достижения этого показателя, он ответил отрицательно. "Их не может быть установлено", - отметил Песков.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 11:19
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов
 
КитайРоссияВ миреЭкономикаСи ЦзиньпинПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала