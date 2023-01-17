В Берлине заявили об опасности новых торговых войн
Министр экономики Германии Хабек оценил опасность новых торговых войн как очень высокую
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
"Опасность (экономических войн - ред.) очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию", - заявил политик в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
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"Глобальный мир, в чье существование когда-то мы верили и который связан с идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе, распадается всё сильнее на частные и властные интересы", - добавил Хабек.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
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