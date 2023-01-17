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В Берлине заявили об опасности новых торговых войн - РИА Новости, 17.01.2023
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В Берлине заявили об опасности новых торговых войн
В Берлине заявили об опасности новых торговых войн - РИА Новости, 17.01.2023
В Берлине заявили об опасности новых торговых войн
В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:57
2023-01-17T12:57
в мире
роберт хабек
давос
россия
китай
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk. "Опасность (экономических войн - ред.) очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию", - заявил политик в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. В качестве примера министр привёл Россию, однако есть ещё Китай, который, по его мнению, придерживается "очень агрессивной политики" в последние годы. Вопрос в том, считает Хабек, как другие страны будут отвечать на эти вызовы. Если же страны Европы, Африки, Южной Азии и Америки также изберут похожий путь следования к своим целям, никакие проблемы мира не удастся более решить, подчеркнул он. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html
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в мире, роберт хабек, давос, россия, китай
В мире, Роберт Хабек, Давос, Россия, Китай
12:57 17.01.2023
 
В Берлине заявили об опасности новых торговых войн

Министр экономики Германии Хабек оценил опасность новых торговых войн как очень высокую

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
"Опасность (экономических войн - ред.) очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию", - заявил политик в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
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В качестве примера министр привёл Россию, однако есть ещё Китай, который, по его мнению, придерживается "очень агрессивной политики" в последние годы.
Вопрос в том, считает Хабек, как другие страны будут отвечать на эти вызовы. Если же страны Европы, Африки, Южной Азии и Америки также изберут похожий путь следования к своим целям, никакие проблемы мира не удастся более решить, подчеркнул он.
"Глобальный мир, в чье существование когда-то мы верили и который связан с идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе, распадается всё сильнее на частные и властные интересы", - добавил Хабек.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
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