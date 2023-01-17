https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845433578.html

В Берлине заявили об опасности новых торговых войн

В Берлине заявили об опасности новых торговых войн - РИА Новости, 17.01.2023

В Берлине заявили об опасности новых торговых войн

В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:57

в мире

роберт хабек

давос

россия

китай

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В текущей ситуации риск экономических конфликтов очень высок, так как глобальный мир распадается всё стремительнее, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk. "Опасность (экономических войн - ред.) очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию", - заявил политик в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. В качестве примера министр привёл Россию, однако есть ещё Китай, который, по его мнению, придерживается "очень агрессивной политики" в последние годы. Вопрос в том, считает Хабек, как другие страны будут отвечать на эти вызовы. Если же страны Европы, Африки, Южной Азии и Америки также изберут похожий путь следования к своим целям, никакие проблемы мира не удастся более решить, подчеркнул он. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.

https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html

https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

давос

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роберт хабек, давос, россия, китай