https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html

Два человека погибли при ДТП на Ставрополье

Два человека погибли при ДТП на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2023

Два человека погибли при ДТП на Ставрополье

Два человека погибли, шесть были доставлены в больницу в результате ДТП в Шпаковском округе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:29

2023-01-17T09:29

2023-01-17T09:48

происшествия

гибдд мвд рф

угибдд

mercedes

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, шесть были доставлены в больницу в результате ДТП в Шпаковском округе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону. "По предварительным данным, 16 января около 18 часов на 307 км автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" водитель ВАЗ-2114, совершая маневр опережения, зацепил автомашину Daewoo Nexia. В результате оба транспортных средства выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. Отмечается, что от полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и 29-летний пассажир "четырнадцатой" - оба жители Хакасии. В больницу доставлены водитель Daewoo и 5 пассажиров маршрутки, добавили в УГИБДД. "По уточненным данным, в автоаварии госпитализация понадобилась только троим участникам", - сообщили в госавтоинспекции. Установлено, что микроавтобус выполнял рейс "Краснодар - Ставрополь", в салоне находились 6 пассажиров, добавили в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гибдд мвд рф, угибдд, mercedes, ставропольский край