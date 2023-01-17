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Два человека погибли при ДТП на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2023
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Два человека погибли при ДТП на Ставрополье
Два человека погибли при ДТП на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2023
Два человека погибли при ДТП на Ставрополье
Два человека погибли, шесть были доставлены в больницу в результате ДТП в Шпаковском округе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:29
2023-01-17T09:48
происшествия
гибдд мвд рф
угибдд
mercedes
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, шесть были доставлены в больницу в результате ДТП в Шпаковском округе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону. "По предварительным данным, 16 января около 18 часов на 307 км автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" водитель ВАЗ-2114, совершая маневр опережения, зацепил автомашину Daewoo Nexia. В результате оба транспортных средства выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. Отмечается, что от полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и 29-летний пассажир "четырнадцатой" - оба жители Хакасии. В больницу доставлены водитель Daewoo и 5 пассажиров маршрутки, добавили в УГИБДД. "По уточненным данным, в автоаварии госпитализация понадобилась только троим участникам", - сообщили в госавтоинспекции. Установлено, что микроавтобус выполнял рейс "Краснодар - Ставрополь", в салоне находились 6 пассажиров, добавили в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
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происшествия, гибдд мвд рф, угибдд, mercedes, ставропольский край
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Mercedes, Ставропольский край
09:29 17.01.2023 (обновлено: 09:48 17.01.2023)
 
Два человека погибли при ДТП на Ставрополье

Два человека погибли при ДТП на Ставрополье, шестеро госпитализированы

© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского краяНа месте ДТП в Шпаковском округе Ставропольского края
На месте ДТП в Шпаковском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, шесть были доставлены в больницу в результате ДТП в Шпаковском округе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, 16 января около 18 часов на 307 км автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" водитель ВАЗ-2114, совершая маневр опережения, зацепил автомашину Daewoo Nexia. В результате оба транспортных средства выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и 29-летний пассажир "четырнадцатой" - оба жители Хакасии. В больницу доставлены водитель Daewoo и 5 пассажиров маршрутки, добавили в УГИБДД. "По уточненным данным, в автоаварии госпитализация понадобилась только троим участникам", - сообщили в госавтоинспекции. Установлено, что микроавтобус выполнял рейс "Краснодар - Ставрополь", в салоне находились 6 пассажиров, добавили в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
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