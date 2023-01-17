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Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/donbass-1845444663.html
Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта
Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта - РИА Новости, 17.01.2023
Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил новому командующему... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:15
2023-01-17T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс. "Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года. Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя военной разведки Украины Андрея Юсова о том, что Россия намерена освободить весь Донбасс до марта.
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россия
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безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:15 17.01.2023 (обновлено: 15:55 17.01.2023)
 
Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта

Песков отказался комментировать слухи о приказе Герасимову освободить Донбасс до марта

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс.
"Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя военной разведки Украины Андрея Юсова о том, что Россия намерена освободить весь Донбасс до марта.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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