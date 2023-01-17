https://ria.ru/20230117/donbass-1845444663.html

Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта

Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта - РИА Новости, 17.01.2023

Песков не стал комментировать слухи о планах освободить Донбасс до марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил новому командующему... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:15

2023-01-17T13:15

2023-01-17T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий песков

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс. "Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года. Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя военной разведки Украины Андрея Юсова о том, что Россия намерена освободить весь Донбасс до марта.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр