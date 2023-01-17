https://ria.ru/20230117/deystvie-1845579715.html

В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта

В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта - РИА Новости, 17.01.2023

В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:06

2023-01-17T19:06

2023-01-17T19:14

россия

совет европы

в мире

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа, доступного в думской электронной базе.Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская Социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.

https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html

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2023

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россия, совет европы, в мире, госдума рф, владимир путин