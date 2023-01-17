https://ria.ru/20230117/deystvie-1845579715.html
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта - РИА Новости, 17.01.2023
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта
Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:06
2023-01-17T19:06
2023-01-17T19:14
россия
совет европы
в мире
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096589_203:435:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7fe6e482ec901a2e92818c868d227ee.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа, доступного в думской электронной базе.Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская Социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096589_515:440:2659:2048_1920x0_80_0_0_aa18b9aac6883bdb042a9acdd1c86439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, в мире, госдума рф, владимир путин
Россия, Совет Европы, В мире, Госдума РФ, Владимир Путин
19:06 17.01.2023 (обновлено: 19:14 17.01.2023)
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта
В России прекратят действие Устав Совета Европы и Конвенция о защите прав человека