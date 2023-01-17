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В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта - РИА Новости, 17.01.2023
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В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта - РИА Новости, 17.01.2023
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта
Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:06
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россия
совет европы
в мире
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа, доступного в думской электронной базе.Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская Социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
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россия, совет европы, в мире, госдума рф, владимир путин
Россия, Совет Европы, В мире, Госдума РФ, Владимир Путин
19:06 17.01.2023 (обновлено: 19:14 17.01.2023)
 
В России прекратит действие Устав Совета Европы с 16 марта

В России прекратят действие Устав Совета Европы и Конвенция о защите прав человека

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа, доступного в думской электронной базе.

"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.

Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская Социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
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РоссияСовет ЕвропыВ миреГосдума РФВладимир Путин
 
 
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