В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт
Турчак: ушедшие на фронт депутаты от ЕР продлевают контракты и остаются в зоне СВО
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он добавил, что депутаты "практически одновременно" написали заявления о добровольной мобилизации, они вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области.
"Вместе служат в БАРС "Каскад". Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу. Остается в зоне СВО и наш коллега по Госдуме Евгений Первышов. Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой – недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта", - добавил политик.
По словам Турчака, все депутаты, которые ушли в зону спецоперации - "настоящие мужики", которые "плечом к плечу" с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.
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