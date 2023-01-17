https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html

В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт

В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт - РИА Новости, 17.01.2023

В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт

Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

специальная военная операция на украине

политика

андрей турчак

сергей сокол

ростовская область

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он добавил, что депутаты "практически одновременно" написали заявления о добровольной мобилизации, они вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области. По словам Турчака, все депутаты, которые ушли в зону спецоперации - "настоящие мужики", которые "плечом к плечу" с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html

https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html

ростовская область

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Дарья Буймова

политика, андрей турчак, сергей сокол, ростовская область, госдума рф, единая россия