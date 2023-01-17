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В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html
В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт
В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт - РИА Новости, 17.01.2023
В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт
Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:36
2023-01-17T12:36
специальная военная операция на украине
политика
андрей турчак
сергей сокол
ростовская область
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он добавил, что депутаты "практически одновременно" написали заявления о добровольной мобилизации, они вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области. По словам Турчака, все депутаты, которые ушли в зону спецоперации - "настоящие мужики", которые "плечом к плечу" с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html
https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html
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политика, андрей турчак, сергей сокол, ростовская область, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Андрей Турчак, Сергей Сокол, Ростовская область, Госдума РФ, Единая Россия
12:36 17.01.2023
 
В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт

Турчак: ушедшие на фронт депутаты от ЕР продлевают контракты и остаются в зоне СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедшие на фронт депутаты Госдумы от "Единой России" продлевают свои трёхмесячные контракты и остаются в зоне спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
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Он добавил, что депутаты "практически одновременно" написали заявления о добровольной мобилизации, они вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области.
"Вместе служат в БАРС "Каскад". Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу. Остается в зоне СВО и наш коллега по Госдуме Евгений Первышов. Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой – недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта", - добавил политик.
По словам Турчака, все депутаты, которые ушли в зону спецоперации - "настоящие мужики", которые "плечом к плечу" с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАндрей ТурчакСергей СоколРостовская областьГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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