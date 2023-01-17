https://ria.ru/20230117/berns-1845436091.html

В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса

В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 17.01.2023

В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса

В диалоге между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом есть польза, о точных датах встречи пока неизвестно,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:02

2023-01-17T13:02

2023-01-17T13:02

сергей нарышкин

уильям бернс

россия

сша

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В диалоге между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом есть польза, о точных датах встречи пока неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Исключить ее (встречу - ред.) особенно нельзя. И, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча Нарышкина и Бернса. Он также переадресовал вопрос о том, действительно ли обсуждается ситуация на Украине с европейскими коллегами, в Службу внешней разведки России. Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, в мире, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков