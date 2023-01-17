https://ria.ru/20230117/berns-1845436091.html
В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса
В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса
В диалоге между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом есть польза, о точных датах встречи пока неизвестно,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:02
2023-01-17T13:02
2023-01-17T13:02
сергей нарышкин
уильям бернс
россия
сша
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В диалоге между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом есть польза, о точных датах встречи пока неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Исключить ее (встречу - ред.) особенно нельзя. И, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча Нарышкина и Бернса. Он также переадресовал вопрос о том, действительно ли обсуждается ситуация на Украине с европейскими коллегами, в Службу внешней разведки России. Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, в мире, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Россия, США, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дмитрий Песков
В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса
Песков заявил, что не знает точных дат возможной новой встречи Нарышкина и Бернса