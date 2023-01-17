В Раде призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией
Депутат Рады Гончаренко внес петицию о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о регистрации петиции с призывом разорвать дипломатические отношения с Белоруссией на сайте Владимира Зеленского.
"Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию", - призвал Гончаренко граждан Украины в сообщении в своем Telegram-канале. Свой призыв депутат аргументирует тем, что Белоруссия предоставляет вооруженным силам России доступ к своей территории.
Петиция за авторством Гончаренко зарегистрирована на сайте Зеленского 17 января и, согласно правилам платформы, у нее есть 90 дней, чтобы набрать 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения вопроса Зеленским.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.