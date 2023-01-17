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В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов - РИА Новости, 17.01.2023
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В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов
В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов - РИА Новости, 17.01.2023
В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов
Порядка 20 самолетов и вертолетов задействовали в масштабных тренировках летчиков морской авиации Балтийского флота, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:31
2023-01-17T17:31
безопасность
калининградская область
балтийский флот вмф россии
ка-27
су-30см
су-24
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Порядка 20 самолетов и вертолетов задействовали в масштабных тренировках летчиков морской авиации Балтийского флота, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота. На флоте уточнили, что полеты выполнялись с трех аэродромов Калининградской области, всего в них было задействовано "около 20 летательных аппаратов различных типов". "В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили на Балтфлоте. В свою очередь, экипажи истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, уделив особое внимание технике пилотирования, применению наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях, использованию вооружения боевых машин. "При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - уточнили в пресс-службе. В это же время на аэродроме вертолетного полка Балтфлота экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели учебно-тренировочные полеты. Вертолетчики отработали взлет и посадку, воздушную разведку, а также прикрытие сухопутных подразделений и атаки наземных целей. Пилоты Ка-27 провели полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также отработали поиск подлодок "противника" днем и ночью.
https://ria.ru/20221205/ucheniya-1836490074.html
https://ria.ru/20220613/baltflot-1795067911.html
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безопасность, калининградская область, балтийский флот вмф россии, ка-27, су-30см, су-24
Безопасность, Калининградская область, Балтийский флот ВМФ России, Ка-27, Су-30СМ, Су-24
17:31 17.01.2023
 
В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов

В масштабных тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 самолетов и вертолетов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Порядка 20 самолетов и вертолетов задействовали в масштабных тренировках летчиков морской авиации Балтийского флота, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота.
На флоте уточнили, что полеты выполнялись с трех аэродромов Калининградской области, всего в них было задействовано "около 20 летательных аппаратов различных типов".
"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили на Балтфлоте.
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В свою очередь, экипажи истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, уделив особое внимание технике пилотирования, применению наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях, использованию вооружения боевых машин.
"При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - уточнили в пресс-службе.
В это же время на аэродроме вертолетного полка Балтфлота экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели учебно-тренировочные полеты. Вертолетчики отработали взлет и посадку, воздушную разведку, а также прикрытие сухопутных подразделений и атаки наземных целей. Пилоты Ка-27 провели полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также отработали поиск подлодок "противника" днем и ночью.
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БезопасностьКалининградская областьБалтийский флот ВМФ РоссииКа-27Су-30СМСу-24
 
 
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