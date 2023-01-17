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Почти 90 новых автобусов выйдут в 2023 году на линии в Красноярске - РИА Новости, 17.01.2023
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Почти 90 новых автобусов выйдут в 2023 году на линии в Красноярске
Почти 90 новых автобусов выйдут в 2023 году на линии в Красноярске - РИА Новости, 17.01.2023
Почти 90 новых автобусов выйдут в 2023 году на линии в Красноярске
Почти 90 новых современных автобусов выйдут на маршрутные линии Красноярска в 2023 году, они получены городом по губернаторской программе "Новый автобус",... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:39
2023-01-17T12:39
александр усс
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Почти 90 новых современных автобусов выйдут на маршрутные линии Красноярска в 2023 году, они получены городом по губернаторской программе "Новый автобус", сообщает пресс-служба главы региона. По ее данным, об стало известно во время рабочей встречи губернатора Александра Усса с главой Красноярска Владислваом Логинывым. Мэр доложил губернатору об основных итогах работы в 2022 году и планах на текущий год. В ходе совещания стороны обсудили подготовку к предстоящему юбилею города – в этом году Красноярск отпразднует 395-летие, а также подготовку к 400-летию краевой столицы в 2028 году. "В 2023 году продолжится комплексная работа по модернизации транспортной инфраструктуры Красноярска. На городские маршруты выйдут 89 современных автобусов, полученных муниципалитетом по губернаторской программе "Новый автобус". Благодаря федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" для города будут приобретены 11 электробусов и три зарядные станций", - говорится в сообщении. В 2023 году в Красноярске будет завершено обустройство подъездных путей к новой школе в микрорайоне Бугач, в том числе для детского сада, строительство которого начнется в этом году. В планах – продолжение строительства школ в микрорайонах Солнечный и Метростроитель. Начнется возведение еще двух школ в микрорайоне Взлетка и по улице Омской, завершится стройка двух детских садов в жилом районе Медицинский городок и на улице Крайней. Особое внимание в текущем году будет уделено совершенствованию улично-дорожной сети правобережья. По поручению губернатора начнется строительство развязки в жилом районе Тихие Зори, а также автодороги по улице Судостроительной до Гладкова. Также в планах - дорожные ремонты на улицах правобережья. "Большое событие, каковым является 400-летие, для нас не только праздник, а повод постоянно стремиться делать город лучше – таким, каким мы хотим его видеть. Поэтому необходимо регулярно обсуждать, сверять и систематизировать задачи по подготовке к юбилею столицы одного из крупнейших российских регионов", – отметил Усс. В ходе рабочей встречи также обсуждалось благоустройство и визуальные решения для изменения облика краевой столицы. По словам мэра, в этом году по национальному проекту "Жильё и городская среда" будут благоустроены 8 общественных территорий, которые выбрали жители города. Будут завершены проекты, начатые в прошлом году на острове Татышев, – благоустройство двух озер и спортивной аллеи. Продолжится организация пространств в местах уличной торговли. В 2023 году начнется проектирование модернизации музея "Мемориал Победы" и площади Победы. Кроме того, запланирован капитальный ремонт музея-усадьбы Сурикова.
https://ria.ru/20230116/rabota-1845227966.html
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александр усс, красноярск
Александр Усс, Красноярск
12:39 17.01.2023
 

Почти 90 новых автобусов выйдут в 2023 году на линии в Красноярске

© РИА Новости / Александр ПаниотовВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Вид на Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Почти 90 новых современных автобусов выйдут на маршрутные линии Красноярска в 2023 году, они получены городом по губернаторской программе "Новый автобус", сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, об стало известно во время рабочей встречи губернатора Александра Усса с главой Красноярска Владислваом Логинывым. Мэр доложил губернатору об основных итогах работы в 2022 году и планах на текущий год. В ходе совещания стороны обсудили подготовку к предстоящему юбилею города – в этом году Красноярск отпразднует 395-летие, а также подготовку к 400-летию краевой столицы в 2028 году.
"В 2023 году продолжится комплексная работа по модернизации транспортной инфраструктуры Красноярска. На городские маршруты выйдут 89 современных автобусов, полученных муниципалитетом по губернаторской программе "Новый автобус". Благодаря федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" для города будут приобретены 11 электробусов и три зарядные станций", - говорится в сообщении.
В 2023 году в Красноярске будет завершено обустройство подъездных путей к новой школе в микрорайоне Бугач, в том числе для детского сада, строительство которого начнется в этом году. В планах – продолжение строительства школ в микрорайонах Солнечный и Метростроитель. Начнется возведение еще двух школ в микрорайоне Взлетка и по улице Омской, завершится стройка двух детских садов в жилом районе Медицинский городок и на улице Крайней. Особое внимание в текущем году будет уделено совершенствованию улично-дорожной сети правобережья. По поручению губернатора начнется строительство развязки в жилом районе Тихие Зори, а также автодороги по улице Судостроительной до Гладкова. Также в планах - дорожные ремонты на улицах правобережья.
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"Большое событие, каковым является 400-летие, для нас не только праздник, а повод постоянно стремиться делать город лучше – таким, каким мы хотим его видеть. Поэтому необходимо регулярно обсуждать, сверять и систематизировать задачи по подготовке к юбилею столицы одного из крупнейших российских регионов", – отметил Усс.
В ходе рабочей встречи также обсуждалось благоустройство и визуальные решения для изменения облика краевой столицы. По словам мэра, в этом году по национальному проекту "Жильё и городская среда" будут благоустроены 8 общественных территорий, которые выбрали жители города.
Будут завершены проекты, начатые в прошлом году на острове Татышев, – благоустройство двух озер и спортивной аллеи. Продолжится организация пространств в местах уличной торговли. В 2023 году начнется проектирование модернизации музея "Мемориал Победы" и площади Победы. Кроме того, запланирован капитальный ремонт музея-усадьбы Сурикова.
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