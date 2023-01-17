https://ria.ru/20230117/armiya-1845412875.html
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:24
2023-01-17T12:24
2023-01-17T12:25
безопасность
сергей шойгу
россия
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил… усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", - сказал Шойгу.Министр напомнил, что в рамках усиления ВС РФ будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.Также будут сформированы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ, семь мотострелковых бригад переформируют в мотострелковые дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.
https://ria.ru/20230117/shoygu-1845357398.html
https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы России, Воздушно-десантные войска России
12:24 17.01.2023 (обновлено: 12:25 17.01.2023)
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Министр обороны Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым