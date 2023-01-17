https://ria.ru/20230117/armiya-1845412875.html

Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:24

2023-01-17T12:24

2023-01-17T12:25

безопасность

сергей шойгу

россия

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842609947_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_bbd5b257dd16aad6c07c7981e90c23f2.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил… усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", - сказал Шойгу.Министр напомнил, что в рамках усиления ВС РФ будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.Также будут сформированы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ, семь мотострелковых бригад переформируют в мотострелковые дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

https://ria.ru/20230117/shoygu-1845357398.html

https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии