17:32 17.01.2023 (обновлено: 18:37 17.01.2023)
ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей
ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за навязывание платежной системы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков, говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Как пояснили в ФАС, требования App Store не позволяли разработчикам уведомлять пользователей о возможности оплаты покупок в приложениях за пределами самого магазина. Кроме того, запрещено было использовать и альтернативные способы оплаты. В ведомстве подчеркнули, что Apple настаивала на том, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. Кроме того, они должны были изменять опции приложений так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала им выгружать свои приложения в App Store.
12 января, 18:25"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях Apple злоупотребление доминирующим положением и наложила штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.
В июле 2022 года ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS и выдала предписание об устранении нарушения. Ведомство отмечало, что компании по итогам административного расследования могут назначить оборотный штраф. В базовом варианте для юридических лиц он составляет от одного до пятнадцати процентов выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.
Ранее Apple оспаривала в суде само возбуждение антимонопольного дела, но арбитражный суд Москвы в апреле 2022 года признал акты ФАС законными.