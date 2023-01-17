https://ria.ru/20230117/apple-1845548360.html

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.01.2023

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:32

2023-01-17T17:32

2023-01-17T18:37

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

apple

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков, говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Как пояснили в ФАС, требования App Store не позволяли разработчикам уведомлять пользователей о возможности оплаты покупок в приложениях за пределами самого магазина. Кроме того, запрещено было использовать и альтернативные способы оплаты. В ведомстве подчеркнули, что Apple настаивала на том, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. Кроме того, они должны были изменять опции приложений так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала им выгружать свои приложения в App Store.Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях Apple злоупотребление доминирующим положением и наложила штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.В июле 2022 года ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS и выдала предписание об устранении нарушения. Ведомство отмечало, что компании по итогам административного расследования могут назначить оборотный штраф. В базовом варианте для юридических лиц он составляет от одного до пятнадцати процентов выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.Ранее Apple оспаривала в суде само возбуждение антимонопольного дела, но арбитражный суд Москвы в апреле 2022 года признал акты ФАС законными.

https://ria.ru/20230112/reklama-1844477588.html

https://ria.ru/20230110/tenchat-1843894000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, россия, происшествия