https://ria.ru/20230117/aleksandrovka-1845367292.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке

Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:26

2023-01-17T09:26

2023-01-17T09:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале ведомства. О последствиях не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины