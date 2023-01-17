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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/aleksandrovka-1845367292.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке
Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:26
2023-01-17T09:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале ведомства. О последствиях не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:26 17.01.2023
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке

Украинские войска выпустили шесть снарядов по поселку Александровка на окраине Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале ведомства.
О последствиях не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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