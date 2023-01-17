Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке
Украинские войска выпустили шесть снарядов по поселку Александровка на окраине Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по поселку Александровка на окраине Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале ведомства.
О последствиях не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.