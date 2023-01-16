Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
экономика
цены на нефть
владимир путин
украина
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845259519.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, россия, турция
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, Россия, Турция
17:28 16.01.2023
 
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины

Путин и Эрдоган рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги Турции и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 17:16
Путин и Эрдоган по телефону обсудили турецко-сирийские отношения
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинУкраинаРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала