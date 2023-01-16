https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
экономика
цены на нефть
владимир путин
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845259519.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, россия, турция
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, Россия, Турция
Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины
Путин и Эрдоган рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины