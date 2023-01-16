https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html

Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины

Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 16.01.2023

Путин и Эрдоган обсудили договоренности о вывозе зерна с Украины

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:28

экономика

цены на нефть

владимир путин

украина

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели реализацию договоренностей о вывозе зерна с Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845259519.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, россия, турция