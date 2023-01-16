https://ria.ru/20230116/zemletryasenie-1845080652.html

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2023

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к западу от островов Огасавара на юго-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:39

2023-01-16T08:39

2023-01-16T08:39

в мире

япония

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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к западу от островов Огасавара на юго-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 400 километров. Подземные толчки на архипелаге составили 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались в девяти префектурах, но кроме островов Огасавара их сила не превысила 1 балла.

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

япония

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония