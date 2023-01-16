https://ria.ru/20230116/zemletryasenie-1845080652.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2023
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к западу от островов Огасавара на юго-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:39
2023-01-16T08:39
2023-01-16T08:39
в мире
япония
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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к западу от островов Огасавара на юго-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 400 километров. Подземные толчки на архипелаге составили 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались в девяти префектурах, но кроме островов Огасавара их сила не превысила 1 балла.
https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на юго-востоке Японии
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к западу от островов Огасавара на юго-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 400 километров. Подземные толчки на архипелаге составили 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет. Угрозы цунами нет.
Толчки ощущались в девяти префектурах, но кроме островов Огасавара их сила не превысила 1 балла.