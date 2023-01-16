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Корчевников показал, как съездил в Киев после запрета на въезд на Украину
Корчевников показал, как съездил в Киев после запрета на въезд на Украину - РИА Новости, 16.01.2023
Корчевников показал, как съездил в Киев после запрета на въезд на Украину
Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников посетил Киев в 2020 году после запрета на въезд на Украину. Об этом свидетельствует фотография в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T01:40
2023-01-16T01:40
2023-01-16T08:59
борис корчевников
андрей кончаловский
яна рудковская
украина
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников посетил Киев в 2020 году после запрета на въезд на Украину. Об этом свидетельствует фотография в Telegram-канале телеведущего."По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", — написал Корчевников.Ранее генеральный директор "Спаса", комментируя введенные против него санкции в беседе с РИА Новости, заявил, что киевским властям "нечего делать" в условиях, когда "страна умирает и обнуляется прямо на их глазах".Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об ограничительных мерах в отношении 198 деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, в частности, оказались продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк, Юлия Барановская, писатель и блогер Дмитрий Пучков, а также журналисты Павел Зарубин и Марина Ахмедова. Также рестрикции ввели против украинской журналистки Дианы Панченко.
https://ria.ru/20230115/zakharova-1845062044.html
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борис корчевников, андрей кончаловский, яна рудковская, украина, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, telegram (приложение)
Борис Корчевников, Андрей Кончаловский, Яна Рудковская, Украина, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, Telegram (приложение)
01:40 16.01.2023 (обновлено: 08:59 16.01.2023)
Корчевников показал, как съездил в Киев после запрета на въезд на Украину
Гендиректор "Спаса" Корчевников показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину