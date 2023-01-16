Британия заблокирует проект Шотландии об официальной смене пола с 16 лет
Sky News: Британия заблокирует законопроект Шотландии об официальной смене пола с 16 лет
Британские флаги. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британское правительство решило заблокировать законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет, сообщает телеканал Sky News.
По информации телеканала, во вторник министр по делам Шотландии Алистер Джек сообщит в парламенте, что в соответствии с разделом 35 Акта о Шотландии 1998 года, британское правительство предотвращает отправку законопроекта королю Карлу III для получения королевской санкции.
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Ранее парламент Шотландии принял большинством голосов (86 против 39) законопроект, предполагающий снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания во вторник парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153.
Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Накануне десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин. Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании.
Согласно законопроекту, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории. Человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что тот жил в желаемом "приобретенном поле" только три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения.
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