https://ria.ru/20230116/zabastovka-1845156952.html

В Шотландии учителя начали 16-дневную забастовку

В Шотландии учителя начали 16-дневную забастовку - РИА Новости, 16.01.2023

В Шотландии учителя начали 16-дневную забастовку

Учителя в Шотландии вышли на первую из 16 акций протестов, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, забастовка продлится... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:56

2023-01-16T12:56

2023-01-16T12:56

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Учителя в Шотландии вышли на первую из 16 акций протестов, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, забастовка продлится более трех недель, сообщил в понедельник телеканал Sky News. "Учителя в Шотландии начинают 16-дневную программу забастовок", - сказал корреспондент телеканала в прямом эфире. Забастовки будут проводиться только в рабочие дни с понедельника по пятницу, поэтому 16 акций протестов затянутся на более чем три недели и завершатся 6 февраля. В каждый из забастовочных дней на пикеты будут выходить учителя в двух различных муниципалитетах. В результате учителя во всех 32 шотландских округах устроят забастовки. В понедельник протесты затронут город Глазго, где будут закрыты все школы, и округ Ист-Лотиан, где занятия также отменят для всех учеников, кроме сдающих вступительные экзамены, передаёт Sky News. Педагоги ранее отвергли повторное предложение властей о повышении зарплаты на 5% и требуют увеличения выплат на 10%. В прошлую пятницу крупнейший профсоюз учителей Шотландии Educational Institute of Scotland (EIS) сообщил о 22 дополнительных днях забастовок. Акции протеста пройдут 28 февраля, 1 марта и в период с 13 марта по 21 апреля. В конце ноября прошлого года почти все школы Шотландии закрылись из-за национальной забастовки педагогов, требующих повышения заработной платы на 10%. По сообщениям телеканала Sky News, это стало первой общенациональной забастовкой педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Открытыми оставались только несколько начальных школ на Оркнейских и Шетландских островах. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221214/zabastovki-1838622180.html

https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838291662.html

https://ria.ru/20221226/zabastovka-1841517298.html

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