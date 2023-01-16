https://ria.ru/20230116/yapontsy-1845074000.html
Большинство японцев против роста военных расходов, пишут СМИ
Большинство японцев против роста военных расходов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
Большинство японцев против роста военных расходов, пишут СМИ
Большинство японцев выступает против роста военных расходов в принципе и против того, чтобы их рост обеспечивался за счет повышения налогов, такие данные... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:02
2023-01-16T07:02
2023-01-16T07:02
в мире
япония
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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Большинство японцев выступает против роста военных расходов в принципе и против того, чтобы их рост обеспечивался за счет повышения налогов, такие данные обнародовала газета "Иомиури" в понедельник по итогам проведенного опроса общественного мнения. На вопрос "Поддерживаете ли вы рост расходов на оборону с 27,5 триллиона иен (213 миллиардов долларов) за пять лет до 43 триллионов иен (333 миллиардов долларов) за пять лет" 49% ответили отрицательно, 43% - положительно, 8% воздержались от ответа. Примечательно, что в ноябрьском опросе 68% высказались за укрепление обороноспособности страны. Еще более контрастным стал ответ на вопрос о поддержке обеспечения роста оборонных расходов за счет повышения налогов как источника пополнить нехватку 1 триллиона иен (7,7 миллиарда долларов) на эти цели. При этом издание отмечает, что даже в категории, выступившей в поддержку роста расходов на военные нужды, 40% против того, чтобы они пополнялись за счет увеличения налогов. Опрос проводился 13-15 января методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1072 человек старше 18 лет.
https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html
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в мире, япония
Большинство японцев против роста военных расходов, пишут СМИ
"Иомиури": большинство японцев выступает против роста военных расходов
ТОКИО, 16 янв - РИА Новости.
Большинство японцев выступает против роста военных расходов в принципе и против того, чтобы их рост обеспечивался за счет повышения налогов, такие данные обнародовала газета "Иомиури
" в понедельник по итогам проведенного опроса общественного мнения.
На вопрос "Поддерживаете ли вы рост расходов на оборону с 27,5 триллиона иен (213 миллиардов долларов) за пять лет до 43 триллионов иен (333 миллиардов долларов) за пять лет" 49% ответили отрицательно, 43% - положительно, 8% воздержались от ответа. Примечательно, что в ноябрьском опросе 68% высказались за укрепление обороноспособности страны.
Еще более контрастным стал ответ на вопрос о поддержке обеспечения роста оборонных расходов за счет повышения налогов как источника пополнить нехватку 1 триллиона иен (7,7 миллиарда долларов) на эти цели. При этом издание отмечает, что даже в категории, выступившей в поддержку роста расходов на военные нужды, 40% против того, чтобы они пополнялись за счет увеличения налогов.
Опрос проводился 13-15 января методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1072 человек старше 18 лет.