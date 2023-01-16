https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве - РИА Новости, 16.01.2023
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве
Сотрудник системы УФСИН по Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 800 тысяч рублей у местного жителя под угрозой применения... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:25
2023-01-16T11:25
2023-01-16T11:25
происшествия
россия
пензенская область
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник системы УФСИН по Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 800 тысяч рублей у местного жителя под угрозой применения насилия, по решению суда фигурант взят под стражу, сообщило областное управление СК РФ. "По данным следствия, старший инспектор одной из районных уголовно-исполнительных инспекций в ноябре 2022 года, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Пензы, предъявил последнему требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тысяч рублей, высказывая при этом угрозы применения насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму. Непосредственно после передачи денежных средств злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство в крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. "Ему (задержанному) предъявлено обвинение... Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и закреплять доказательственную базу, добавили в СК.
https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве 800 тысяч рублей
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости.
Сотрудник системы УФСИН по Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 800 тысяч рублей у местного жителя под угрозой применения насилия, по решению суда фигурант взят под стражу, сообщило
областное управление СК РФ.
"По данным следствия, старший инспектор одной из районных уголовно-исполнительных инспекций в ноябре 2022 года, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Пензы, предъявил последнему требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тысяч рублей, высказывая при этом угрозы применения насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму. Непосредственно после передачи денежных средств злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство в крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
"Ему (задержанному) предъявлено обвинение... Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и закреплять доказательственную базу, добавили в СК.