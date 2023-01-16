https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html

В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве

В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве - РИА Новости, 16.01.2023

В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве

Сотрудник системы УФСИН по Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 800 тысяч рублей у местного жителя под угрозой применения... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:25

2023-01-16T11:25

2023-01-16T11:25

происшествия

россия

пензенская область

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник системы УФСИН по Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 800 тысяч рублей у местного жителя под угрозой применения насилия, по решению суда фигурант взят под стражу, сообщило областное управление СК РФ. "По данным следствия, старший инспектор одной из районных уголовно-исполнительных инспекций в ноябре 2022 года, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Пензы, предъявил последнему требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тысяч рублей, высказывая при этом угрозы применения насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму. Непосредственно после передачи денежных средств злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство в крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. "Ему (задержанному) предъявлено обвинение... Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и закреплять доказательственную базу, добавили в СК.

https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)