https://ria.ru/20230116/vorota-1845083529.html

В Хабаровском крае пьяные лихачи без прав протаранили ворота парка

В Хабаровском крае пьяные лихачи без прав протаранили ворота парка - РИА Новости, 16.01.2023

В Хабаровском крае пьяные лихачи без прав протаранили ворота парка

Двое пьяных лихачей без прав протаранили на автомобиле ворота городского парка в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:09

2023-01-16T09:09

2023-01-16T09:09

происшествия

хабаровский край

советская гавань

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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Двое пьяных лихачей без прав протаранили на автомобиле ворота городского парка в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. По данным полиции, инцидент произошел в темное время суток. Двое приятелей в алкогольном опьянении решили покататься по городским улицам Совгавани. При этом ни один из них не имеет права управления транспортным средством, уточняет УМВД. "На ворота в результате дорожно-транспортного происшествия был совершен наезд. Госавтоинспекторы по горячим следам задержали хозяина машины, изучив камеры видеонаблюдения. Автомобиль с характерными повреждениями, в салоне которого никого не было, а двери были открыты, был обнаружен во дворе дома недалеко от парка... После чего полицейские поместили иномарку на специализированную площадку", - говорится в сообщении полиции. В итоге выяснилось, что владелец во время ДТП находился на пассажирском сидении, за рулем авто был его знакомый - 28-летний уроженец поселка Ванино. Он не справился с управлением и врезался в центральные ворота ограждения. На водителя составлено пять протоколов по Кодексу РФ об административных правонарушениях: по части 1 ст. 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке), части 1 ст.12.15 (нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги), части 1 ст.12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС) и части 1 ст.12.7 (управление ТС водителем, не имеющим права управления). "В общей сложности на злоумышленника наложены административные штрафы на сумму 7 500 рублей. Кроме этого на данного гражданина был составлен и направлен в городской суд протокол по ст.12.27 части 2 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Максимальная санкция за данное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет", - разъясняет управление МВД. Ущерб, причиненный объекту культуры и отдыха в Совгавани, устанавливается.

https://ria.ru/20220724/dtp-1804674843.html

https://ria.ru/20221110/kreml-1830565457.html

https://ria.ru/20221203/dtp-1836152368.html

хабаровский край

советская гавань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, советская гавань