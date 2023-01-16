https://ria.ru/20230116/vladivostok-1845078123.html

В прокуратуре рассказали о махинациях замглавы Владивостока с землей

В прокуратуре рассказали о махинациях замглавы Владивостока с землей - РИА Новости, 16.01.2023

В прокуратуре рассказали о махинациях замглавы Владивостока с землей

Арестованный заместитель главы Владивостока обвиняется в получении взятки за помощь с арендой земли в городе и в подстрекательстве подчиненного к незаконной... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:44

происшествия

жилье

наталья соколова

владивосток

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Арестованный заместитель главы Владивостока обвиняется в получении взятки за помощь с арендой земли в городе и в подстрекательстве подчиненного к незаконной продаже другого участка со скидкой в 95%, заявили в прокуратуре Приморья. Ранее источник рассказал РИА Новости, что правоохранители задержали заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера 14 января. В СУСК по Приморскому краю сообщили, что обвинение вице-мэру предъявлено в ходе расследования "уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока". Фрунзенский районный суд принял 15 января решение арестовать Ляйфера на два месяца по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий. "Мужчина 1984 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч 4 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 (Подстрекательство к превышению должностных полномочий) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя)", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья. По информации ведомства, замглавы Владивостока обвиняют в том, что еще в 2018 году он "получил взятку в крупном размере" от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. Помимо этого, Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах. Утверждается, что он убедил своего подчиненного незаконно продать некой группе лиц участок площадью свыше девяти тысяч квадратных метров на льготных условиях. В итоге земля досталась новым владельцам за 5% своей кадастровой стоимости. Из-за такой скидки в бюджет города не поступило более 20 миллионов рублей, отметили в прокуратуре. По данным, опубликованным на официальном сайте администрации Владивостока, Ляйфер осуществляет общее руководство управлениями муниципальной собственности Владивостока, градостроительства, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, а также правовым управлением, управлением охраны окружающей среды и природопользования. В день ареста Ляйфера в СУСК по Приморью сообщили РИА Новости, что "обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков" предъявлено бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой и "действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну". В начале декабря источник сообщил агентству, что Соколову задержали правоохранители. В СУСК рассказали о возбуждении дела по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Следствие полагает, что бывшая вице-мэр, занимавшая ранее пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, участвовала в махинациях по предоставлению членам гаражного кооператива участка земли за гораздо меньшие деньги, чем он стоил на самом деле. По версии следователей, Соколова замешана и в другой похожей схеме. Общий ущерб от махинаций оценивается в почти 78 миллионов рублей. По решению суда бывшая вице-мэр Владивостока была заключена под стражу, защита обжаловала решение о мере пресечения. Приморский краевой суд отклонил жалобу защиты.

https://ria.ru/20230113/arest-1844740440.html

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происшествия, жилье, наталья соколова, владивосток, россия, приморский краевой суд