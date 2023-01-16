https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845179469.html
В Анкаре отказались назвать сроки военной операции на севере Сирии
В Анкаре отказались назвать сроки военной операции на севере Сирии - РИА Новости, 16.01.2023
В Анкаре отказались назвать сроки военной операции на севере Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отказался сообщать сроки планируемой наземной военной операции на севере Сирии, заявив, что "необходимые... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:56
2023-01-16T13:56
2023-01-16T13:56
в мире
сирия
турция
хулуси акар
ибрагим калын
война в сирии
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отказался сообщать сроки планируемой наземной военной операции на севере Сирии, заявив, что "необходимые действия будут предприняты тогда, когда наступит время". Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. По словам министра, операция позволит "защитить границы Турции и предотвратить "террористический коридор, который может превратиться в политическое образование, способное разделить Сирию и создать нестабильность не только в Турции, но и на всем Ближнем Востоке".
https://ria.ru/20230102/konflikt-1842810433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, хулуси акар, ибрагим калын, война в сирии
В мире, Сирия, Турция, Хулуси Акар, Ибрагим Калын, Война в Сирии
В Анкаре отказались назвать сроки военной операции на севере Сирии
FT: глава Минобороны Турции Акар отказался сообщать сроки военной операции на севере Сирии