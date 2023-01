https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки

Итак, Лондон официально признал, что намерен отправить на Украину 14 танков Challenger. Как сказано в пресс-релизе офиса премьер-министра Британии, делается это РИА Новости, 16.01.2023

Итак, Лондон официально признал, что намерен отправить на Украину 14 танков Challenger. Как сказано в пресс-релизе офиса премьер-министра Британии, делается это с целью помочь Украине "использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир".Тут же лидер киевского режима Владимир Зеленский обрадованно провозгласил: "Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробивной и готовой к вызовам". Видимо, до того украинский президент сомневался в "непробиваемости" не всегда готовой к вызовам поддержке.Комментаторы (как сторонники, так и противники этой идеи) дружно признают, что авантюрный шаг Лондона открывает новый этап украинского конфликта. Еще несколько месяцев назад все сходились в том, что предоставление киевскому режиму наступательных видов вооружения, включая тяжелые танки, связано с "опасной эскалацией". Теперь почему-то эту формулировку стараются не вспоминать.Сам Зеленский, благодаря Лондон за такую поддержку, подчеркнул, что это "станет правильным сигналом для других партнеров". Всем ясно, каких партнеров имеет в виду в первую очередь бывший комик. Давление на Берлин с целью вынудить Германию согласиться на поставки Киеву танков Leopard резко усилилось в последние месяцы. После того как Лондон перешел опасную грань, нет никаких сомнений в том, что этот прессинг увеличится многократно.Собственно, именно с этим связывали намерение министра обороны США Ллойда Остина встретиться в конце недели с его германской коллегой Кристин Ламбрехт. И именно потому, по данным немецкой Bild, Ламбрехт решила объявить о своей отставке уже чуть ли не в этот понедельник, не дожидаясь нового "Рамштайна". То есть западные танки еще не пересекли границу Украины, а уже размазывают по своим гусеницам собственные же правительства.Возникает закономерный вопрос: а с чего вдруг такая спешка и такой прессинг? Почему какое западное издание ни открой в последние несколько дней — там практически повсюду можно наткнуться на редакционные колонки, в которых только и звучит: "Танки, танки, танки…" Как будто заклинило заезженную пластинку.Сами западные аналитики, комментируя эти призывы, объясняют читателям: это, мол, нужно для того, чтобы обеспечить "весеннее наступление Украины". Редакционная колонка The Economist предупреждает в этой связи: "Времени осталось мало. До весны осталось всего несколько недель. Если Украина не сможет в ближайшее время выбраться из патовой ситуации, есть риск повторения 2014 года, когда Россия и ее прокси захватили куски Восточной Украины и после стихания интенсивных боев контактная линия между двумя сторонами была заморожена, превратившись во что-то наподобие фронта". Авторы этого пассажа, видимо, забыли уже о том, что замораживание контактной линии было частью Минских соглашений, единогласно одобренных Совбезом ООН, исполнения которых тот же журнал долго требовал именно от России.Правда, в американских изданиях превалирует иной подход. Скажем, The New York Times пишет, что танки крайне нужны не для того, чтобы начать "весеннее наступление Украины", а для того, чтобы отбить "весеннее наступление России". Якобы западная бронетехника будет способствовать тому, чтобы компенсировать дисбаланс сил, сложившийся на фронте.Об этом "дисбалансе" твердят сейчас многие. Весной Зеленский клянчил у НАТО 200 единиц бронетехники. Еще недавно главком Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный доказывал, что для "победы над врагом" ему не хватает 300 танков и 600-700 БМП. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко пошел дальше всех, заявив на днях в интервью Sky News, что киевскому режиму нужны "тысячи танков". Причем снова объяснил это необходимостью достичь паритета на фронте, поскольку, по его словам, "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами".Поразительнее всего, что вся эта военная арифметика никак не бьется с теми цифрами, которые западные ресурсы и официальная пропаганда Украины приводили на протяжении длительного времени. Следует напомнить, что еще в марте прошлого года Forbes, основываясь на победных реляциях украинской армии, сообщил о том, что Украина приросла определенным количеством танков, якобы захватив "множество российских". Базируясь на тех же сводках из Киева, официальные представители Пентагона в апреле радостно заявили, что теперь-то у Украины танков даже больше, чем у России. Эти же сведения высокопоставленный представитель военного ведомства США повторил в комментариях для Washington Post буквально несколько недель назад — в двадцатых числах декабря.Логично было бы вспомнить всю эту пропагандистскую "арифметику" и спросить: что же кардинально изменилось за последние две-три недели, раз "преимущество" украинской армии в бронетехнике так внезапно рассосалось, вынудив Запад срочно поставлять танки якобы ради достижения паритета на фронте? Ответ напрашивается сам собой: главным изменением на поле боя стал прорыв укрепленной линии обороны ВСУ в районе Соледара. Судя по панике западных пропагандистов, эта операция стала полной неожиданностью для них.Очень показательна в этом смысла первая реакция отъявленного русофоба, военного эксперта Bild Юлиана Репке после получения им известий об успехах российских войск: "Ситуация в Соледаре ужасна. <…> Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе она проигрывает, что, скорее всего, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории".А затем тот же Репке выложил фотографию отчаявшихся украинских солдат, которые прятались от обстрелов в зоне боев под Соледаром, и сопроводил ее призывом к канцлеру Германии: "Ты это читаешь, Олаф Шольц?! Украине необходимы простаивающие танки!" Из чего можно сделать однозначный вывод: танки так срочно понадобились не для "весеннего наступления", а для латания зияющих дыр в обороне ВСУ и для предотвращения того самого "эффекта домино", которого так испугался немецкий пропагандист.Прямо об этом сказать своей публике западные политики пока не могут: слишком долго ее кормили сказками о том, что "Россия проигрывает войну" или даже "Россия уже проиграла". Признание отчаянной ситуации для ВСУ, требующей экстренной помощи Запада, предписывало бы изменить подходы к освещению ситуации на поле боя. К этому тамошние СМИ пока не готовы.Именно поэтому большинство из них, в отличие от Репке, долго отрицали сам факт прорыва в Соледаре и без критического анализа повторяли официальные украинские байки о том, что в городе продолжается сопротивление. Военный корреспондент Sky News Алекс Росси (один из немногих западных репортеров, действующих на линии фронта) до последнего опровергал взятие города под российский контроль. А когда в итоге признал это, постарался успокоить аудиторию: "Поскольку Украина укрепляет свои позиции, вряд ли это сильно повлияет на исход конфликта".В подтверждение он продемонстрировал кадры, на которых украинские солдаты лопатами роют свежие окопы в подсолнуховом поле западнее линии Соледар — Артемовск. Да уж, потерять укрепления в соляных шахтах и катакомбах, которые годами бетонировались и готовились к глухой обороне, а взамен наспех рыть траншеи посреди голой степи в промерзшей земле — как-то это не очень соответствует формуле "никаких существенных изменений на фронте не произошло".Несмотря на попытки представить потерю Соледара и возможную сдачу Артемовска (к чему, судя по всему, также начали морально готовить западную аудиторию) как "хитрый маневр" или стратегически незначимые события, видно, что на Западе всерьез испугались. Financial Times цитирует анонимного западного чиновника: "Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что украинские ресурсы иссякнут раньше. Возможно, нас ждут трудные времена. Украинцы не пуленепробиваемые".О том же твердят западным СМИ и сами украинские военнослужащие. Украинский офицер, воюющий под Артемовском, привел в интервью для The Wall Street Journal свою арифметику, резко расходящуюся с официальной киевской: "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться".В принципе, Запад не страшит такая перспектива. Ведь именно эта задача — сражаться "до последнего украинца" — и была поставлена перед Киевом. Но после Соледарского прорыва эшелонированной линии обороны западные лидеры не на шутку испугались, что эту задачу ВСУ выполнят гораздо быстрее намеченного. Именно поэтому все и засуетились с танками, надеясь оттянуть неизбежный финал и осложнить победу России. На Западе понимают, что это ведет к эскалации конфликта и приближает глобальное противостояние. В конце концов, еще недавно эти опасения формулировались там открыто. Но перспектива полного развала украинского фронта страшит западных лидеров еще сильнее. Поэтому пластинку и заело: "Танки, танки, танки…"

