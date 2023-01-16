Рейтинг@Mail.ru
В Босфорском проливе возобновили судоходство - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/sudokhodstvo-1845283814.html
В Босфорском проливе возобновили судоходство
В Босфорском проливе возобновили судоходство - РИА Новости, 16.01.2023
В Босфорском проливе возобновили судоходство
Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:40
2023-01-16T19:06
босфор
украина
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826453645_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_0fc5e9a0d15eb316522acdf4aa4dd94f.jpg
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов.Движение судов с юга на север под запретом.
https://ria.ru/20221211/tanker-1837908028.html
босфор
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826453645_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_59fa454abc5cff1f3dcce9630f65c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
босфор, украина, турция, в мире
Босфор, Украина, Турция, В мире
18:40 16.01.2023 (обновлено: 19:06 16.01.2023)
 
В Босфорском проливе возобновили судоходство

В Босфорском проливе возобновили приостановленное более чем на десять часов судоходство

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМыс Басаргина в проливе Босфор Восточный
Мыс Басаргина в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мыс Басаргина в проливе Босфор Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.
Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов.
Движение судов с юга на север под запретом.
Пролив Босфор, Турция - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 18:56
Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора
 
БосфорУкраинаТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала