https://ria.ru/20230116/sudokhodstvo-1845283814.html
В Босфорском проливе возобновили судоходство
В Босфорском проливе возобновили судоходство - РИА Новости, 16.01.2023
В Босфорском проливе возобновили судоходство
Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:40
2023-01-16T18:40
2023-01-16T19:06
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СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов.Движение судов с юга на север под запретом.
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босфор, украина, турция, в мире
Босфор, Украина, Турция, В мире
18:40 16.01.2023 (обновлено: 19:06 16.01.2023)
В Босфорском проливе возобновили судоходство
В Босфорском проливе возобновили приостановленное более чем на десять часов судоходство