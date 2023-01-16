https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html

В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами

В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами - РИА Новости, 16.01.2023

В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами

В украинских войсках на Запорожском участке фронта произошли столкновения между заградотрядами и подразделениями территориальной обороны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:34

2023-01-16T20:34

2023-01-16T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В украинских войсках на Запорожском участке фронта произошли столкновения между заградотрядами и подразделениями территориальной обороны, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "За последнее время на Запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов"* и "Кракен"*, выполняющих роль заградотрядов. В результате семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести", — заявил он.По словам чиновника, причина таких столкновений — отказ местной теробороны ехать на передовую и воевать против земляков, проживающих в освобожденной части Запорожской области. Ранее в понедельник Рогов рассказал, что киевский режим перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. При этом в регионе остаются некоторые элитные подразделения ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за присоединение. Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главой региона договор о принятии новой территории.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться уже весной.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html

https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845208518.html

запорожская область

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