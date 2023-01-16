https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html
В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами
В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами - РИА Новости, 16.01.2023
В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами
В украинских войсках на Запорожском участке фронта произошли столкновения между заградотрядами и подразделениями территориальной обороны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:34
2023-01-16T20:34
2023-01-16T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
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россия
владимир путин
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В украинских войсках на Запорожском участке фронта произошли столкновения между заградотрядами и подразделениями территориальной обороны, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "За последнее время на Запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов"* и "Кракен"*, выполняющих роль заградотрядов. В результате семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести", — заявил он.По словам чиновника, причина таких столкновений — отказ местной теробороны ехать на передовую и воевать против земляков, проживающих в освобожденной части Запорожской области. Ранее в понедельник Рогов рассказал, что киевский режим перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. При этом в регионе остаются некоторые элитные подразделения ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за присоединение. Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главой региона договор о принятии новой территории.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться уже весной.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, россия, владимир путин, евгений балицкий, вооруженные силы украины, соледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Соледар
20:34 16.01.2023 (обновлено: 22:42 16.01.2023)
В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами
Член Запорожской администрации Рогов сообщил о боестолкновениях между ВСУ и нацбатальонами
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В украинских войсках на Запорожском участке фронта произошли столкновения между заградотрядами и подразделениями территориальной обороны, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"За последнее время на Запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов"* и "Кракен"*, выполняющих роль заградотрядов. В результате семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести", — заявил он.
По словам чиновника, причина таких столкновений — отказ местной теробороны ехать на передовую и воевать против земляков, проживающих в освобожденной части Запорожской области.
Ранее в понедельник Рогов рассказал, что киевский режим перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. При этом в регионе остаются некоторые элитные подразделения ВСУ
, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за присоединение. Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главой региона договор о принятии новой территории.
Сейчас под контролем России
находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий
, освобождение оставшейся территории региона может начаться уже весной.
* Запрещенная в России террористическая организация.