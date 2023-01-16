https://ria.ru/20230116/sportshkola-1845114532.html

Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец

Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 16.01.2023

Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец

В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:12

2023-01-16T11:12

2023-01-16T11:12

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, работы находятся уже в завершающей стадии, осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию. Новый спортивный объект разместился на площади в одну тысячу квадратных метров.Артамонов отметил, что на строительство школы были выделены около 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю."Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230116/natsproekt-1845112119.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район