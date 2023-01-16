https://ria.ru/20230116/sportshkola-1845114532.html
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 16.01.2023
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:12
2023-01-16T11:12
2023-01-16T11:12
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845114819_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa4c882dcccecda2eb56bd61cc1d3f52.jpg
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, работы находятся уже в завершающей стадии, осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию. Новый спортивный объект разместился на площади в одну тысячу квадратных метров.Артамонов отметил, что на строительство школы были выделены около 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю."Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230116/natsproekt-1845112119.html
елецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845114819_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_23c1fcf2b629965bf8c4e777514d33ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, работы находятся уже в завершающей стадии, осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию. Новый спортивный объект разместился на площади в одну тысячу квадратных метров.
Артамонов отметил, что на строительство школы были выделены около 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю.
"Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты", – сказал Артамонов
.