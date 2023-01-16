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Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 16.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230116/sportshkola-1845114532.html
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 16.01.2023
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:12
2023-01-16T11:12
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, работы находятся уже в завершающей стадии, осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию. Новый спортивный объект разместился на площади в одну тысячу квадратных метров.Артамонов отметил, что на строительство школы были выделены около 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю."Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230116/natsproekt-1845112119.html
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игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район
11:12 16.01.2023
 

Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиСпортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Хмелинец Елецкого района Липецкой области в ближайшее время откроется спортшкола, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, работы находятся уже в завершающей стадии, осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию. Новый спортивный объект разместился на площади в одну тысячу квадратных метров.
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиСпортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Спортшколу откроют в липецком селе Хмелинец
Артамонов отметил, что на строительство школы были выделены около 140 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю.
"Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий район
 
 
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