https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845208518.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:46

2023-01-16T15:46

2023-01-16T15:46

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 января 2023 годаЗа минувшие сутки подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском и Краснолиманском направлениях. ВСУ потеряли более ста бойцов.Параллельно ликвидированы 79 артиллерийских расчетов, 101 район скопления живой силы и техники, склад вооружения и специальной техники, ангар с военной техникой, боевая машина РСЗО "Град", гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", гаубица Д-30, гаубица 2А65 "Мста-Б", самоходная гаубица 2С3 "Акация", самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 и AN/TPQ-50. Средства ПВО сбили три беспилотника, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотников, 401 зенитный ракетный комплекс, 983 реактивные системы залпового огня, 7537 танков и других бронемашин, 3841 орудие полевой артиллерии и 8066 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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